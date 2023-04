New Holland investit 21 millions â‚¬ pour agrandir et moderniser l'usine Braud de CoÃ«x

N

om de code : projet Medoc. La première tranchée est pour cette mi-avril 2023. Mais des travaux de modernisation ont déjà été entamés. Carlo Lambro, PDG du groupe CNH Industrial a annoncé lui-même ce 5 avril le coût du chantier entamé pour l'usine de Coëx, en Vendée : plus de 21 millions d'euros. Un effort conséquent pour augmenter la capacité de production, moderniser les lignes de production et accueillir le public.

A la fin, en 2024, ce sont 2 300 m² de bâtiments supplémentaires, recouverts de panneaux photovoltaïques, qui seront sortis de terre. L'usine de Coëx pousse les murs car avec l'arrivée d'une nouvelle gammes de tracteurs enjambeurs pour vignes étroites, les TE6, elle se retrouve à l'étroit. "Notamment en fin de ligne, pour l'assemblage final et les dernières vérifications en amont et après les essais sur piste", détaille Philippe Boisseau, spécialiste marketing de la marque. New Holland prévoit de passer d'une production d'environ 500 unités par an actuellement à 600 voire 700 dans les prochaines années. Soit le double d'il y a 15 ans.

Après le raisin et l'amande, les blueberry et oranges

Et cela ne s'explique pas que par les ventes de tracteurs enjambeurs et de machines à vendanger. Le marché de la récolte d'olives haute densité se porte bien. Le groupe a d'ailleurs étendu la gamme de machines, également fabriquées à Coëx. Il se projette aussi sur d'autres cultures, pour lesquelles la demande d'outil se fait pressante. En premier lieu pour la récolte d'amandes. Les récoltes de blueberry et d'oranges sont aussi dans le viseur. Amérique du nord, Espagne, etc. sont en demande.

Ce n'est pas tout. Un investissement aussi conséquent s'explique aussi par la modernisation de l'outil de production, avec l'arrivée de nouvelles machines de découpe laser, pliage et soudure, l'aménagement des postes de travail pour de meilleures conditions de travail notamment aux postes de soudures manuelles. Il se murmure aussi l'aménagement d'un plus grand accueil pour les clients, les personnes arrivant en formation, les visiteurs, avec une salle d'exposition, souvent présente dans les grandes usines de fabrication de matériel agricole. In fine, des travaux et investissements dureront jusqu'en 2026.

Manque de bras

Ce projet de modernisation et d'agrandissement s'accompagne d'une campagne de recrutement active. "Nous prévoyons 50 embauches en CDI en 2023, détaille Richard Mesnil, responsable de l'usine. Soudeurs, mécaniciens, monteurs... nous recrutons tous les profils. Il y a déjà eu 60 embauches en 2022 en production, au bureau d'études, etc. Nous travaillons dans toutes les voies : recrutement direct, plans de formations pour personnes en reconversions, apprentissage."

Datant de 1952, l'usine de Coëx est impalntée sur un site de 25 ha, avec 32 000 m² de bâtiments couverts. 450 personnes y travaillent. Il s'agit de l'une des 42 usines du groupe CNH Industrial. Groupe qui vient de réaliser un chiffre d'affaire de 23,5 milliards de dollars en 2022, en progression de 4 Mds par rapport à 2022. Près de 18 Mds sont réalisés dans la branche agriculture. Toutes les machines de récolte pour la vigne et les amandes, tous les enjambeurs, pour le monde entier, sont fabriqués à Coëx depuis 1987. A partir de là, 18 000 unités ont été produites. Aujourd'hui, l'export représente 50 % de l'activité vendéenne. Une expertise de l'ouest utilisée dans plus de 30 pays à travers le monde.