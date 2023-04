80 000€ distribués aux lauréats des

I

nitiée par un appel à candidature dès l’automne 2022, la 7ème édition du concours des Vignerons et Terroirs d’avenir vient de rendre son verdict en récompensant des jeunes vigneronnes et vignerons prometteurs « de moins de 40 ans et ayant un projet d’installation ou de développement de leur domaine avec une activité viticole exercée à titre principal », explique un communiqué. Organisé conjointement par AdVini, l'Institut Agro Montpellier, l’Institut Agro Fondation et le Crédit Agricole, le jury de cette édition 2023, composé de professionnels de la filière vin*, a désigné Hélène Bleuzen, qui a créé le domaine éponyme en 2018 au cœur du Luberon, comme lauréate du 1er prix.

Cette distinction vaut à la jeune vigneronne une dotation de 50 000 €, qu’elle mettra à profit pour la pérennisation de son exploitation : « plantation d’une parcelle en altitude de presque 1 ha avec du Piquepoul gris, un cépage oublié mais vigoureux et adapté aux enjeux du réchauffement climatique, et rénovation d’une bâtisse pour créer un espace de stockage et d’élevage pour ses vins », valide la jeune exploitante par communiqué. Parisienne et sans lien avec le milieu agricole, Hélène Bleuzen a néanmoins fait le choix d’orienter ses études vers le monde du vin en obtenant son diplôme national d’œnologie (DNO) en 2014. Après avoir expérimenté sa pratique dans plusieurs vignobles, elle choisit de s’installer en 2018 à Caseneuve, dans le Vaucluse, avec 5 ha de vignes plantées en altitude, au pied du Ventoux, tout en cultivant en parallèle blé ou épeautre.

Jeunes installés

Le deuxième prix a été attribué à Leila Lare et Benoit Périssé, de la Fontaine des Grives, à Thénac (24). Installés depuis 2018, ils utiliseront la dotation de 20 000€ pour « lancer la construction d’un nouveau chai. Doté d’une ossature en bois, isolé par la paille, ce nouveau chai de vinification sera un des rares en son genre en France. Il leur permettra par ailleurs de développer un caveau de vente et espace de dégustation en plein cœur du Périgord », déroule un communiqué.

©HRVProd - Hélène Bleuzen remporte la dotation de 50 000€ du 1er prix

Les languedociens Laura Balsan et Julien Fabregat, du Mas Origine, à Montpeyroux (34), remportent quant à eux le 3ème prix, valorisé par une dotation de 10 000 €. Le couple installé en 2021 vient de mettre en bouteilles son 1er millésime et compte utiliser cette prime pour poursuivre la mise en place d’une « structure oenotouristique tournée vers la pédagogie et la transmission ainsi que la création de leur caveau de vente », rappelle un communiqué.

Etudiants au soutien

Les trois lauréats de cette 7ème édition ont su se distinguer parmi les 7 projets sélectionnés par les organisateurs à l’issue de l’appel à candidatures de l’automne dernier. Ces 7 prétendants ont été accompagnés par sept groupes d’élèves ingénieurs en option viticulture - œnologie de l’Institut Agro Montpellier. « Les étudiants en dernière année d’études ont occupé un véritable rôle de consultant et ont aidé les candidats à structurer leur projet tout au long du mois de février », situe un communiqué.

Chacun des 7 postulants a enfin soutenu son projet, le 21 mars dernier, devant un jury composé de neuf représentants des métiers de la filière viticole.

* : Soit Fabrice Pecqueur, membre de l’Association nationale des élus de la vigne et du vin (Anev), Hervé Hannin enseignant l'Institut Agro Montpellier, Jacques Fournier du Crédit Agricole, Antoine Leccia, PDG d’AdVini, Laure Gasparotto journaliste au Monde, David Michelis lauréat du 1er prix en 2022, Stéphane Derenoncourt consultant fondateur de Derenoncourt Consultants et Stéphane Dardenne, meilleur sommelier de Belgique 2023.