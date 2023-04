Les cognacs Hennessy et le créateur Kim Jones pour un flacon à 25 000 €

D

eux salles, deux ambiances. A l’heure où beaucoup de producteurs jonglent avec les disponibilités et tarifs de leurs bouteilles de verre, la maison de Cognac Hennessy (groupe LVMH) annonce le lancement d’une carafe de collection à 25 000 € pour son cognac Hennessy X.O. Issue d’une collaboration avec le designer britannique Kim Jones, qui a conçu cette impression 3D finalisée à la main, cette édition très limitée est une « Masterpiece » produite à seulement 200 exemplaires. Dans la lignée des précédentes collaborations avec des artistes tels que « Frank Gehry, Marc Newson, Tom Dixon et Arik Levy qui ont contribué au patrimoine du cognac Hennessy X.O. au fil des années », rappelle un communiqué, la maison Hennessy s’associe cette fois à un créateur de haute couture.

Né à Londres en 1979 et issu de la prestigieuse école d’art et de design central Saint Martins de Londres, celui-ci s’est notamment révélé par son travail auprès de différentes marques britanniques de prêt-à-porter avant de prendre la direction artistique hommes de Louis Vuitton en 2011. Toujours chez LVMH, il prend en 2018 la direction artistique de Dior pour les collections de prêt-à-porter et d'accessoires pour hommes avant d’être nommé en 2020 directeur artistique de la couture et du prêt-à-porter féminin de FENDI. Sa première collection couture printemps/été 2021 a été présentée à Paris en janvier 2021.

« J’ai été intéressé par l’héritage d’Hennessy, derrière lequel des artisans ont passé des centaines d'années à créer ce cognac particulier », déclare Kim Jones au sujet de la genèse de cette collaboration associant cognac et design. Souhaitant s'inspirer de « la fabrication du cognac Hennessy X.O, un savoir-faire perfectionné par huit générations de maîtres assembleurs », cette carafe Masterpiece se pare d’une enveloppe en titane qui, « telle une seconde peau », recouvre entièrement la carafe. « Ses plis évoquent la manière dont, au début du XXe siècle, les bouteilles Hennessy étaient enveloppées à la main dans du papier de soie afin de protéger leurs étiquettes fragiles en papier parchemin », rappelle un communiqué.

Hommages artistiques

En hommage aux barriques de vieillissement des eaux-de-vie assemblées pour ce cognac Hennessy X.O., le fond de cette Masterpiece est un plateau de chêne ondulé. La carafe a quant à elle été trempée dans des couleurs dégradées, inspiration directe « des nuances des différentes eaux-de-vie sélectionnées par le maître assembleur pour composer ce cognac X.O. », ajoute un communiqué. Pour parfaire l’expérience de dégustation de cette édition hors normes, le contenu de cette Masterpiece pourra être extrait grâce au fusil de service également conçu par Kim Jones. « Lorsque j'ai vu comment les bouteilles d'Hennessy étaient emballées, cela en disait long sur le savoir-faire utilisé pour la réalisation de chacune d'entre elles et sur la façon dont elles étaient manipulées. J'ai été particulièrement intéressé par leur histoire et par le fait que des générations ont ainsi consacré leur temps à améliorer chaque étape du processus », explique l’artiste.

Ceux qui n’auraient pas les moyens d’accéder à ce contenant d’élite peuvent néanmoins être rassurés, une édition limitée plus abordable, au prix de 255 €, est également disponible, pour une version aluminium de la seconde peau. Les carafes Hennessy X.O « Masterpiece » et édition limitée par Kim Jones seront en vente à l’espace Hennessy du troisième étage de la Samaritaine et bien évidemment à la boutique Hennessy de Cognac.