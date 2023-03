2,1 millions €/an pour la filière vin de la région Auvergne-Rhône Alpes

C

’est en Savoie que le vice-président de la région délégué à l’agriculture, Fabrice Pannekouke, s’est rendu le 24 mars pour signer le nouveau plan de filière régional dédié à la viticulture, à l’issue d’une réunion du comité vin régional. Doté de 10,6 millions d’euros sur cinq ans, il prend le relais du précédent plan signé dans la Drôme en 2018, qui avait soutenu la filière à hauteur de 3,4 millions d’euros. Ses aides viennent en complément du Feader (aides de la politique agricole commune), dont les premières mesures ont été ouvertes au cours des dernières semaines.

Défini « en partenariat » avec les différents acteurs du vin (chambres d’agriculture, interprofessions, etc.), le nouveau plan comporte quatre axes. Citée en premier lieu, « l’adaptation des productions aux enjeux environnementaux et sociétaux » est nécessaire autant pour « faire face aux effets du dérèglement climatique » que pour « s’adapter à l’évolution du comportement des consommateurs », a souligné Fabrice Pannekouke. Dans ce but, les exploitations individuelles et les caves coopératives pourront bénéficier d’aides à l’investissement dans certains matériels neufs ou d’occasion non éligibles aux aides Feader, à hauteur de 40 % maximum. Par ailleurs, les jeunes et nouveaux installés pourront bénéficier d’une aide forfaitaire de 4 000 €/ha pour l’achat de plants certifiés. Un volet est dédié aux pépiniéristes pour l’achat de ecrtains équipements, subventionnés à hauteur de 20 %.

Soutien commercial

Le deuxième axe du plan, visant la création de valeur et la (re)conquête de marchés, permettra de soutenir l’aménagement de caveaux individuels et collectifs, mais aussi la création ou refonte de sites internet marchands ou non marchands. Ces investissements sont aidés à hauteur de 40 % maximum, avec des planchers et plafonds d’investissements. L’organisation ou la participation à des salons, le lancement de campagnes de communications, ou toute action de promotion des vins portées par des collectifs (associations, interprofessions, syndicats, ODG) pourront également être soutenues.

Une enveloppe annuelle de 180 000 € est dédiée à la promotion de l’oenotourisme. Décidé à « réaffirmer qu’Auvergne-Rhône Alpes est une grande région viticole », Fabrice Pannekouke a insisté sur l’un de ses points forts : la forte concentration de produits sous signes de qualité, autant en vins qu’en fromages. Et les deux sont liés : « quand on mange bien on boit bien... »

Le dernier axe du plan de filière viendra soutenir l’animation de la filière régionale, notamment au travers des actions de l’association Vinaura.

« La filière génère 636 M€ de chiffre d’affaires annuels et compte 9 000 emplois directs et 30 000 emplois indirects, il était logique qu’elle soit dotée d’un plan ambitieux ! », s’est félicité Pierre Combat, président du comité vins Auvergne-Rhône Alpes.

Les dossiers peuvent d’ores et déjà être déposés directement sur le site de la région (Soutenir la filière viticole - Plan régional filière viti (auvergnerhonealpes.fr), ou en passant par le Comité Vin.