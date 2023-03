"Importants dégâts matériel" après l’incendie du pôle de recherche des vins du Rhône

F

eu Orange. Un incendie s’est déclaré ce mercredi 15 mars à l’Institut Rhodanien (Orange) indiquent dans un communiqué ses trois fondateurs, l’interprofession des vins du Rhône (Inter Rhône, à 60 %), le Syndicat Général des producteurs des Côtes du Rhône (à 20 %) et l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV, à 20 %). Déclaré « aux alentours de 12h45 » dans un laboratoire d’analyses, le feu a conduit à l’évacuation du personnel, sachant que « tous les collaborateurs sont sains et saufs » et qu’« aucun risque de pollution n’a été relevé ni à l’intérieur, ni à l’extérieur des installations »

Déclarant que l’incendie « a été rapidement maitrisé par les Pompiers des casernes d’Orange et de Bédarrides », Guillaume Chalumeau, le délégué général d’Inter Rhône qui dirige l’Institut Rhodanien, précise que le sinistre « a provoqué d’importants dégâts matériels dans les locaux. La structure du bâtiment n’a cependant pas été touchée et les dégâts restent contenus aux installations intérieures. ».

Accessibilité en suspens

En l’étant, « l’accessibilité aux bâtiments reste en suspens : la cause de cet incendie reste en effet à confirmer après les investigations des pompiers et des experts » précisent les associés de l’institut. Employant une quinzaine de chercheurs, le pôle R&D est doté d'un laboratoire de microbiologie ("avec cytomètre en flux, électrophorèse capillaire couplée à un thermocycleur PCR, diluteur ensemenceur automatique, microscope équipé contraste de phase, fluorescence et station d’imagerie" précise le site de l'institut) et d'un cave expérimentale (550 m²) pour travailler les lots issus de son vignoble expérimentale (basé à Châteauneuf-de-Gadagne). Son budget annuel s'élève à un million d'euros.