Le point sur les 2 millions € d’aides départementales à la diversification des vignes arrachées

Q

Stéphane Le Bot : Le département n’a pas de compétence première sur l’économie et l’agriculture depuis 2015 et la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), mais intervient dans le cadre d’une convention avec la région Nouvelle-Aquitaine. Ce qui limite l’intervention. Nous investissons chaque année 5 millions d’euros dans l’agriculture et la viticulture (cliquer ici pour le détail des aides disponibles). Sur le champ de l’arrachage, il n’a jamais été question d’une intervention dans le fonds dédié : nous n’avons pas compétence à verser une prime. Nous intervenons comme la Région, sur la diversification. Ce n’est pas une enveloppe nouvelle, nous y intervenions déjà, c’est aujourd’hui mis en lumière avec l’arrachage.

Sur 5 millions €, aujourd’hui 2 millions € sont dédiés à la diversification* : cela peut être de l’élevage, du maraîchage, des grandes cultures… Pour des aides à l’installations, pour des investissements dans du matériel, de l’irrigation… Ce sont des aides à affiner avec de nouvelles cultures, comme l’olivier et le chanvre qui émergent. Je suis de ceux qui pensent que l’agriculture est aujourd’hui soumise à beaucoup de contraintes, comme les aléas climatiques, qui augmentent avec la guerre en Ukraine et la crise énergétique. Aujourd’hui, les agriculteurs ont tout intérêt à se diversifier : ils n’ont pas vocation à mettre tous les œufs dans le même panier.

C’est envisageable. La priorité pour le département est que les hectares arrachés gardent leur vocation agricole. Il faut cartographier ces surfaces pour privilégier des cultures vivrières. Nous aurons un regard particulier sur les grandes cultures, l’élevage, le maraîchage… Nous parlons des vignes arrachées, mais je pense aussi aux vignes qui restent. Il faut les aider à bonifier leur valorisation. Le département soutient depuis plusieurs années le changement des pratiques pour tendre vers la bio et la certification HVE (Haute Valeur Environnementale). 1 million € est consacré à la viticulture pour cet accompagnement** : il est important que les viticulteurs gardent leur fierté de produire des vins bordelais.

La question est posée. Les budgets des collectivités sont limités et nous sommes dans une politique volontariste (l’agriculture n’est pas une compétence obligatoire). Je souhaite que nous fassions plus, mais les planètes ne sont pas complétement alignées. La question se pose.

* : En 2022, cette aide à l'agriculture s'élevait à 2,6 millions d'euros pour 290 agriculteurs bénéficiaires.

** : En 2022, cette aide à la viticulture était de 950 000 € pour 180 viticulteurs.