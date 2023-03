117 000 € d’amende pour les champagnes Canard-Duchêne

VignerondeRions

Le 09 mars 2023 à 22:33:05

Signaler ce contenu comme inapproprié

Je ne connais pas les détails de cette loi, mais le fait de ne plus avoir un importateur exclusif n'apporte en rien une garantie de baisse de prix. Ça n'empêche en rien d'avoir des prix différents d'un Importateur à l'autre... Donc pour celui qu'on préfère le juste prix, aux autres, x2, à moins que les prix ne soit plus libre en France. Pour la concurrence c'est pas très compliqué il n'y a pas que du Champagne, et pas que 3 marques de Champagne non plus. On peut faire de belle trouvaille partout.