uand Ruinart, la plus ancienne maison de champagne s’attaque à la transformation de son site historique de Reims, c’est vers un architecte star que les regards se tournent. Père de réalisations iconiques empruntant à une relation intime à la nature, Sou Fujimoto sera à la baguette du nouveau bâtiment qui abritera « un nouveau programme expérientiel pour la maison Ruinart et pour l’œnotourisme à Reims et en Champagne », avance un communiqué du groupe LVMH.

« Nous poursuivons le souhait du fondateur qui a voulu faire de cette adresse historique du 4, rue des Crayères, à Reims, la quintessence de la maison Ruinart, un lieu où s’expriment le savoir-faire et la créativité d’une Maison qui ne cesse de se réinventer », vante Frédéric Dufour, président de la maison Ruinart. 24 mois de travaux sont programmés pour la réalisation de ce nouveau pavillon de 1 400 m² dont 700 m² seront accessibles au public. Ce projet sera réalisé à partir de pierres naturelles calcaires de construction et bois de charpente sélectionnés localement, isolé en matériaux bio-sourcés et équipé d’une toiture végétalisée, de géothermie et collecte des eaux de pluie, « pour un bâtiment bas carbone labellisé HQE (niveau exceptionnel) ».

En route pour le tricentenaire

Nommé Nicolas Ruinart en hommage à ce fondateur, ce nouveau bâtiment est dimensionné dans l’objectif d’atteindre l’accueil de 50 000 visiteurs annuels en 2029, année du 300ème anniversaire de la maison, pour doubler le volume actuel de 26 000 visiteurs annuels. Pour parvenir à cette hausse conséquente, la maison Ruinart mise sur sa proximité avec Paris et « un accueil personnalisé et d’une expérience individualisée » au sein de ce nouveau pavillon Ruinart. Le parcours sera libre, entre visite des crayères, dégustation, achat d’éditions limitées de cuvées, accords mets et vin. La visite des espaces historiques, face à ce nouveau pavillon, restera également au programme, après avoir eu accès au jardin d’artistes.

La mise en route de ce nouveau parcours constitue la première étape d’un vaste programme accompagnant le futur tricentenaire de la maison Ruinart en 2029.