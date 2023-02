355 000 € d'amendes pour les 340 000 litres d'eaux usées déversés par cette winery géante

P

remier établissement américain à avoir décroché la certification ISO 14001 pour ses pratiques environnementales, E & J Gallo va devoir payer une amende de 378 668 $ (soit environ 355 000 €) pour avoir déversé plus de 340 000 litres d’eaux usées mélangées à de l’eau provenant de puits d’irrigation dans la rivière Merced en Californie centrale.

Gallo s’est engagé à modifier ses installations

L’infraction, dénoncée par « un habitant inquiet » selon la commission de contrôle de la qualité des eaux de la Vallée Centrale, remonte à août 2021. Des prélèvements ont révélé des niveaux élevés de potassium, de matière organique et de salinité, potentiellement dangereux pour les poissons et la vie aquatique de la rivière. Celle-ci se situe à proximité des installations de vinification de Livingston appartenant à la maison californienne. L’amende prend en compte la quantité estimée d’eaux usées déversées, leur impact sur la qualité de l’eau, le niveau de culpabilité de l’entreprise et sa volonté à coopérer avec les enquêteurs. Gallo, qui avait acheté ces terres en 1942 pour y installer une cave de vinification de grande envergure trente ans plus tard, s’est engagé à prendre les mesures nécessaires pour empêcher que ce type d’incident ne se reproduise à l’avenir. Le groupe a notamment installé des clapets anti-retour supplémentaires à des endroits stratégiques sur les canalisations qui devraient empêcher les eaux usées de remonter et de passer dans le système d’irrigation.

Un rôle clé dans le développement durable

E & J Gallo, qui commercialise plus de 130 marques de vins, spiritueux et boissons, cultive près de 10 000 hectares de vignes en Californie et dans l’Etat de Washington, tout en achetant des raisins auprès de viticulteurs sous contrat. L’entreprise a joué un rôle important dans la mise en place du programme de développement durable californien et ses vignobles côtiers participent à un programme de gestion des terres où chaque hectare de vigne planté s’accompagne d’une mise en jachère d’une superficie équivalente pour protéger et améliorer l’habitat sauvage. La société n’a pas fait de commentaire suite à l’annonce de cette infraction la semaine dernière.