Moderato lève 1,5 million € pour ses vins sans alcool

C

réée en 2020, la marque Moderato annonce une levée de fonds de 1,5 million € pour renforcer son investissement dans la production de vins sans alcool et réduits en alcool. Dans un premier temps, la marque avait lancé « un tout nouveau style de vin, à seulement 5 % alc. C’est un nouveau produit, à base de vins bios, pour se faire plaisir en conservant le goût du vin, dans la lignée des ‘low-no’ qui ont conquis le marché de la bière et qui se développe dans les spiritueux », explique Fabien Marchand-Cassagne, co-fondateur de la marque aux côtés de Sébastien Thomas. Après cette gamme déclinée en rouge, blanc, rosé et pétillant, un pétillant à 0 % d’alcool avait suivi pour inaugurer la transition vers le sans alcool.

Ce début d’année 2023 est maintenant marqué par le lancement du premier vin blanc et du premier rouge sans alcool de la marque. C’est dans le triple objectif de « financer l’effort de recherche & développement, améliorer encore la qualité des produits, étendre la gamme sans alcool et faire découvrir ces nouveaux styles de vin au plus grand nombre », déroule un communiqué, annonçant que Moderato a procédé à cette levée de fonds. Le tour de table a réuni Eutopia, un fonds d’investissement spécialisé « dans les marques engagées et responsables », BPI France et d’autres investisseurs « business angels » du secteur de l’agro-alimentaire.

Un marché en attente

« Nous creusons le marché du segment des boissons à faible teneur ou sans alcool, les « low-no », depuis 2019 et avons été séduits par la vision des fondateurs de Moderato sur le marché du vin. C’est un marché profond mais encore peu renouvelé, sur lequel Moderato apporte une proposition de valeur très différenciante, allégée en alcool, en calories et sans pesticides, tout en étant très aboutie d’un point de vue organoleptique », explique Antoine Fine, co-fondateur d’Eutopia.

Moins de trois ans après sa création, Moderato revendique une distribution « dans plus de 500 points de vente en France et à l’étranger », développe un communiqué, avec une fidélisation de la clientèle via son site de vente en ligne. Cette levée de fonds devrait permettre d’encore étoffer la gamme et élargir la gamme existante.

« Moderato s’adresse à tous les amateurs de vin, qui en apprécient le goût et veulent maîtriser leur consommation pour ne pas subir ses effets secondaires. Nous voulons élargir la famille du vin et non nous y opposer, alors qu’une demande croissante pour ce type de produit existe sur le marché. Notre objectif est d’inscrire le plaisir du vin dans une dimension moins impactante pour la santé et plus respectueuse de l’environnement », défend Fabien Marchand-Cassagne.