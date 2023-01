215 millions € pour le maintien du crédit d’impôt glyphosate

L

e crédit d’impôt instauré en 2021 pour les agriculteurs et viticulteurs qui parviennent à se passer du glyphosate vient d’être prolongé par la Commission européenne.

Ce 10 janvier, Bruxelles a en effet approuvé un régime d'aides français d'un montant de 215 millions d'euros visant à atténuer les conséquences économiques liées à la cessation de l'utilisation du glyphosate par les exploitations agricoles. Des conséquences « amplifiées par la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine » explique la Commission européenne.

L'aide prendra toujours la forme d'un crédit d'impôt d'un montant de 2 500 euros par an par bénéficiaire et sera octroyée au plus tard le 31 décembre 2023.

Glyphosate prolongé

Il y a deux mois, confrontée au retard pris par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans la finalisation de son rapport d’évaluation des risques de l’herbicide, la Commission avait décidé d’adopter un règlement permettant de prolonger l’autorisation du glyphosate pour une année. La France s’était abstenue.

Le sort de la molécule devrait être connu en juillet cette année.