Pour les étiquettes de bouteilles de vin, pas d'autre choix que contenir la hausse de prix pour cet imprimeur

L

e groupe Alain Chalaguier, imprimeur d’étiquettes basé à Clermont-l’Hérault avait fait le court déplacement jusqu’à Béziers pour assister au salon Dionysud. Directement confronté aux tensions rencontrées par les vignerons concernant l’approvisionnement en matières sèches, l’imprimeur a pu profiter de son stand pour expliquer aux visiteurs l’impact combiné des difficultés d’approvisionnement et de l’inflation sur ses coûts et délais de production.

« Nous n’avons pas trop de problèmes de délais d’approvisionnement en papier, en revanche nous soldons 2022 avec une augmentation de 20 % du prix de cette matière première. Notre fournisseur principal, basé en Espagne, nous a placé une augmentation chaque mois cette année », tranche immédiatement Aurélia Chalaguier, directrice commerciale du groupe Alain Chalaguier. Opérant habituellement avec plusieurs fournisseurs, le groupe Alain Chalaguier a bénéficié de la fidélité de longue date entretenue avec son fournisseur principal pour ne pas pâtir de manquements dans la mise à disponibilité de ses étiquettes, mais à condition d’y mettre le prix.

Clients regardants

« Le fournisseur reçoit le papier brut qu’il transforme ensuite selon nos formats. Le seul souci d’approvisionnement a concerné la glassine, ce papier siliconé qui sert de support aux étiquettes adhésives. Pour l’heure, nous avons préféré ne pas répercuter ce surcoût pour l’année 2022, mais il n’y a pas que le papier qui a connu cette augmentation, les encres et les outils techniques aussi, avec des augmentations chaque semaine ou 15 jours », précise encore Aurélia Chalaguier. Conscient de l’augmentation générale du coût des fournitures auxquels ont été confrontés ses clients vignerons, le groupe d’imprimerie indique avoir pris le parti de rogner sur ses marges cette année. Il sent toutefois sa clientèle bien plus regardante sur chaque détail et encline à faire jouer la concurrence.

« Certains clients ont du adapter leurs étiquettes en n’ayant pas eu le modèle de bouteille attendu, d’autres ont préféré fabriquer des étiquettes moins chères en jouant sur les quantités d’encre ou les éléments techniques », poursuit la directrice commerciale du groupe d’imprimerie. Elle préfère rester évasive concernant la répercussion des augmentations de coût de production, en soulignant très justement « qu’il est difficile de parler d’une augmentation car les références d’étiquettes évoluent régulièrement d’une cuvée à l’autre, nous essaierons donc d’ajuster au mieux car la fidélisation de nos clients reste au centre de notre fonctionnement ». Son fournisseur de papier lui fait part dune amélioration à venir en 2023, mais sans avoir d’éléments concrets pour étayer cette vision. Aurélia Chalaguier trouve au moins un motif de satisfaction du côté de son fournisseur d’énergie. Par le jeu des renégociations avant la crise du contrat pluriannuel de fourniture de l’électricité, l’entreprise est pour l’instant à l’abri des augmentations à deux chiffres annoncées pour beaucoup de structures de production.