La banque alimentaire collecte 219 550 € grâce aux

a solidarité mise à l’honneur. Chaque année depuis 20 ans, une vente aux enchères publique de grands vins de Bordeaux est effectuée au profit la banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde. Cette année, à l’occasion de cette vingtième vente, la banque alimentaire a souhaité « mettre en avant les donateurs en lançant un nouveau label : les châteaux solidaires », indique un communiqué. Grâce à celui-ci, les châteaux donateurs auront la possibilité d’utiliser ce nouveau logo dans leur communication pour illustrer leur partenariat solidaire.

Depuis 2003, plus de 3 150 lots ont été offerts par les propriétaires de châteaux, adjugés aux enchères sous le marteau d’Alain Briscadieu, puis de son fils Antoine. « L’ensemble de ces lots a été expertisé par les courtiers assermentés Bernard et Emmanuel Brun, et tous ont toujours été intégralement vendus en séance », retrace un communiqué.

Record battu

La dernière édition s’est déroulée le 3 novembre dernier, à l’hôtel des ventes de Bordeaux Sainte-Croix, et, cerise sur le gâteau, le précédent record de 2021 a été battu avec l’obtention de 219 550 euros de ventes grâce à ces enchères. « L’extraordinaire richesse du catalogue proposé » n’y était certainement pas pour rien, avec la présence de grands crus classés de premier plan. La solidarité sort donc grande vainqueure de cette 20ème édition. Cette collecte 2022 sera officiellement présentée le 14 novembre.

« L’intégralité des sommes réunies est affectée au financement des investissements matériels nécessaires à la bonne marche de la banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde, et à la modernisation de ses équipements », rappelle un communiqué. La banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde apporte chaque semaine une aide alimentaire à plus de 22 000 bénéficiaires par l’intermédiaire de 125 partenaires (associations, CCAS et CIAS). Elle distribue 4200 tonnes de denrées, représentant 8,4 millions de repas. « Elle transforme les sommes récoltées avec un effet multiplicateur de 10 : 1 euro récolté permet la distribution de 10 euros aux plus démunis », détaille un communiqué.

