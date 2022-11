Hervé Berland prolonge le plaisir en devenant consultant

Q

uelques semaines après avoir acté la fin d’une collaboration de 10 ans avec SCDM Domaines (entité dédiée aux activités viticoles et agricoles de la holding familiale de Martin et Olivier Bouygues), Hervé Berland annonce l’ouverture de sa société de conseil « dédiée à l’univers des grands vins », annonce un communiqué. « Hervé Berland a joué un rôle majeur dans le développement de SCDM Domaines. Grâce à lui et à ses équipes, SCDM Domaines constitue désormais un petit groupe diversifié, composé de domaines iconiques unis autour de l’excellence », avait relevé Martin Bouygues à l’occasion de l’officialisation de son successeur Pierre Graffeuille.

Hervé Berland Consulting SAS vient donc apporter toute l’expertise de celui qui vient de consacrer « plus de 40 ans de carrière au monde des grands vins », rappelle un communiqué, entre la direction des domaines du groupe Baron Philippe de Rothschild (dont le 1er grand cru classé château Mouton Rothschild), puis, à partir de 2012, celle des domaines de Martin et Olivier Bouygues (châteaux Montrose et Tronquoy Lalande à Saint Estèphe, Clos Rougeard à Saumur Champigny, domaine Henri Rebourseau à Gevrey Chambertin et domaine La Métairie à Cognac).

Sur-mesure

Hervé Berland rappelle que sa société « est opérationnelle depuis le premier octobre 2022 », une nouvelle structure qui propose l’expertise du consultant via « du conseil et accompagnement sur mesure en stratégie et développement de marque, création de valeur ajoutée, relation et fidélisation d’une clientèle premium internationale », poursuit un communiqué.

Dans la continuité du travail déjà réalisé, SCDM Domaines maintient une forme de collaboration avec Hervé Berland en s’engageant à être suivi par le néo-consultant, tout comme Hart Davis Hart Wine Company, société de ventes aux enchères basée à Chicago, « n°1 aux Etats-Unis et acteur international majeur dans le commerce de vin sur internet », précise un communiqué.

Attaché à la région bordelaise, Hervé Berland s’y maintient en entamant un nouveau chapitre de sa vie professionnelle, aussi bien en France qu’à l’étranger.