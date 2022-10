Plus respectueux de l’environnement Le plastique n'est pas fantastique pour les bouchons Nomarcoc

Vinventions obtient le label "Net Zero Plastic to Nature", après deux ans de mesures de l’empreinte carbone et de la pollution au plastique de sa gamme Nomacorc Blue Line.

Le 20 octobre 2022 Par Marion Bazireau

pour chaque tonne de plastique employée par la gamme Nomacorc Blue Line, une quantité équivalente est définitivement retirée de l’environnement. - crédit photo : Nomacorc

L es grandes lignes du webinaire « La vérité sur le plastique et l’industrie du bouchon » organisé le 3 novembre par Vinventions se dessinent. Le groupe annonce en effet par voie de communiqué « devenir la première entreprise au monde à obtenir le label "Net Zero Plastic to Nature" », après deux ans de mesures de l’empreinte carbone de la gamme Nomacorc Blue Line par l’entreprise South Pole, spécialiste des solutions climatiques. « Ce label signifie que pour chaque tonne de plastique utilisée dans les bouchons Blue Line, une quantité équivalente est définitivement retirée de l’environnement », explique Stéphane Vidal, le directeur général Europe de Vinventions, fier que les activités de son entreprise n'alourdissent pas le bilan plastique mondial. Collectes de bouchons... « Depuis 10 ans, nous développons nos propres programmes de collecte. En France par exemple, cela représente 19 millions de bouchons collectés chaque année, soit près de 80 tonnes de bouchons récupérés. Sur les recommandations de South Pole, nous investissons désormais dans un écosystème plus large d’activités de collecte et de recyclage par l’intermédiaire du bureau d’études M. & Mme Recyclage », détaille Romain Thomas, responsable de la marque Nomacorc. A lire aussi Nouveauté Nomacorc lance une gamme complète de bouchons "verts" Bouchage Vinventions renforce sa présence sur le marché de la caspsule à vis pour vin Le bureau M. & Mme Recyclage a notamment mis le bouchonnier en relation avec un réseau d’associations de nettoyage des côtes méditerranéennes. Désormais pour chaque tonne de plastique employée par la gamme Nomacorc Blue Line, une quantité équivalente est définitivement retirée de l’environnement. Prochaine étape pour Vinventions : atteindre les 100 % de matériaux recyclés de ses bouchons.

