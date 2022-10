S

’il se dote d’une cave flambant neuve à Chaintré (Saône-et-Loire) au cœur de l’appellation Pouilly-Fuissé (récemment ouverte au premier cru), le négociant-éleveur Georges Dubœuf souligne ne pas être un nouveau-venu dans le Mâconnais, mais se réancrer dans le Sud de la Bourgogne. « Ma famille est très connue pour ses vins du Beaujolais, mais on a oublié qu’elle produit à Mâcon depuis le XVIIème siècle » rappelle Adrien Duboeuf-Lacombe, le directeur général délégué de la maison Georges Dubœuf (15 à 19 millions de cols vendus par an). Possédant historiquement des parcelles en Pouilly-Fuissé, la maison Dubœuf les faisait vinifier jusqu’à présent par des prestataires.

Se remémorant « la frustration de parcelles sous-exploitées en termes de potentiel », Adrien Duboeuf-Lacombe évoque un retour aux origines semblant on ne peut plus naturel. Sans être particulièrement rationnel, d’un point de vue strictement comptable. Possédant 12 hectares de vignes* dans le Mâconnais, le négociant-éleveur a investi 1,5 million d’euros dans cette cave de 480 m² destinée à recevoir le parcellaire en propriété. « L’objectif de ce chai de vinification n’est pas la rentabilité, mais l’image. C’est un petit bijou au sein du Mâconnais pour faire des vins de haute volée » pose Adrien Duboeuf-Lacombe. Opérationnelle depuis les vendanges 2021**, la nouvelle cave marque une évolution de style pour les blancs du Mâconnais signés Georges Dubœuf : moins beurrés et plus en tension sur la fraîcheur. Bref, dans l’air du temps

Remonter en puissance

« Nous souhaitons remonter en puissance sur le Mâconnais, avec un axe haut de gamme » explique le directeur délégué, pour qui ces investissements participent au repositionnement de la marque, de sa segmentation, de ses tarifs… Preneur de nouvelles parcelles dans le Mâconnais, le négociant-éleveur se laisse le temps de s’agrandir, le marché restant tendu en Mâconnais, face à la « demande stratosphérique en vin de Bourgogne ».

* : Notamment 24 ares de Beaujolais-Villages Blanc, 4 hectares de Mâcon-Villages, 5 ha de Pouilly-Fuissé, 30 ares de Pouilly-Fuissé premier cru Les Chevrières et 1,5 ha de Pouilly-Fuissé premier cru Clos Reyssier.

** : L’annonce officielle de l'ouverture de cette cave attendait les premières mises en bouteille de juillet dernier.