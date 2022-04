Des enchères de vins réunissent 852 750€ pour l'abbaye de Cîteaux

L

es enchères sur les vins ont crevé le plafond pour préserver et restaurer le Définitoire de l’abbaye de Cîteaux, en Bourgogne. Le Définitoire est le bâtiment de l’abbaye dans lequel « se tenait jadis le « chapitre général » qui réunissait les abbés de tous les monastères cisterciens et gérait la vie de l’Ordre tout entier », peut-on lire sur le site de la Fondation du patrimoine.

Celle-ci s’est mobilisée au côté du château du Clos de Vougeot, pour proposer « une vente aux enchères internationale de vins exceptionnels, organisée par la maison Sotheby's », explique un communiqué. Le produit de cette vente, lancée en ligne depuis le 8 avril et clôturée par un dîner de charité organisé au château du Clos de Vougeot le 23 avril, sera reversé à la collecte de dons ouverte par la Fondation du patrimoine. Dom Pierre-André́ Burton, abbé́ de Cîteaux, Aubert de Villaine, président d’honneur des climats du vignobles de Bourgogne, Guillaume Poitrinal, président de la Fondation du patrimoine et de nombreux vignerons mécènes ont participé à ce dîner préparé́ par Alexandra Bouvret, cheffe résidente du château du Clos de Vougeot, et sa brigade.

Le Nabuchodonosor à 55000€

« Un Clos de Vougeot Grand Cru 2020 « cuvée de l’abbaye de Cîteaux », rassemblant les vins de vingt-quatre domaines, a été vendu dans le cadre de cette vente aux enchères », reprend un communiqué. Cette cuvée (570 litres dans 2 pièces et une feuillette) est encore en cours d’élevage dans l’enceinte du Clos de Vougeot. Elle sera mise en bouteille en septembre 2022.

113 lots de cette cuvée ont été répartis pour ces enchères, ainsi qu’un nabuchodonosor (15 litres), « lot phare de cette vente, sur lequel seuls les participants au dîner ont pu enchérir », poursuit le communiqué. Des lots de vins rares de Bourgogne offerts par les vignerons, en grand format et en provenance directe des domaines, ont complété cette vente au profit de la restauration de l’abbaye.

Alors que le nabuchodonosor a, à lui seul, atteint la somme de 55 000 €, la totalité de la vente aux enchères a 852750 €, sans compter « les promesses de dons complémentaires formulées directement au cours de la soirée », ajoute un communiqué.

Préserver un trésor patrimonial

Le produit total de cette vente sera reversé à la collecte de dons ouverte par la Fondation du patrimoine, qui continue de collecter des dons pour financer en partie les travaux de l’abbaye de Cîteaux, estimés à 8 millions d’euros ( www.fondation-patrimoine.org/abbaye-notre-dame-de-Cîteaux).

Alors que l’abbaye de Cîteaux, maison-mère de l’ordre cistercien, a contribué à nourrir la riche histoire viticole de la région, Guillaume Poitrinal, président de la Fondation du patrimoine se félicite que « les fonds levés reviennent aux sources spirituelles de cette création pour préserver un trésor patrimonial ».