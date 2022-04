Une crise mondiale s'abat sur le secteur vitivinicole

L

es longues files d’attente pour tenter d’obtenir du gazole et pouvoir finir les vendanges en Argentine sont devenues le dernier casse-tête d’une litanie de problèmes que connaît bien le secteur vitivinicole désormais et ce, dans le monde entier. La pénurie de carburant, et la flambée des prix du gasoil, viennent s’ajouter à la situation tendue au niveau de la main d’œuvre, compliquant la programmation des vendanges. Comme le fait remarquer l’association des coopératives vinicoles argentines Acovi, la récolte représente 30% du coût total annuel de production, et parmi ses composantes, les coûts du carburant et du transport ont une incidence prépondérante. « Ils s’ajoutent aux problèmes inflationnistes bien connus dans le pays et à ceux, propres au secteur, tels que la baisse de la production ces dernières années en raison des aléas climatiques », déplore l’association.

Effets en cascade

De façon plus pressante, les producteurs argentins doivent faire face à une pénurie d’intrants, la Russie étant le principal pays producteur d’engrais au monde, et à l’impact de la hausse des prix du gaz sur la production de verre, par exemple, déjà confronté à des problèmes d’approvisionnement. Les besoins énergétiques des caves en pleine période de vinification s’y ajoutent, tout comme les difficultés d’acheminement des produits. La filière argentine s’inquiète aussi, non seulement de l’impact de la guerre sur ses exportations en direction de la Russie, mais aussi de l’effet domino provoqué par l’arrêt brutal des expéditions italiennes et espagnoles, notamment, vers ce pays. « Les grands pays producteurs de l’Union européenne ne pourront pas non plus leur vendre [aux Russes] et il y aura des stocks qui devront être réorientés vers d’autres destinations, déclenchant une surenchère commerciale », prédisent les coopératives argentines. Notant la flambée des primes d’assurance sur les transports vers la zone de conflit, celles-ci s’inquiètent également des conséquences sur la confiance des consommateurs et de l’impact de la baisse du pouvoir d’achat sur les achats de vins.

Une grève des transports paralyse l’Espagne

De l’autre côté de l’Atlantique, en Espagne, les constats et les craintes sont du même ordre, tout en étant aggravés par une grève des transports qui paralyse le pays. Agustín Herrero, directeur des coopératives agroalimentaires, observe « un sérieux problème d’approvisionnement dans les exploitations agricoles », mais aussi d’expédition des produits. La pénurie de bouteilles s’en trouve ainsi exacerbée : « …Après une période de moindre demande pendant la pandémie, les fours n’ont pas été en mesure de satisfaire pleinement la réactivation rapide de la demande et maintenant la grève des transports complique encore plus la situation », commente la Fédération espagnole du vin. « Il existe un risque de ralentissement de l'industrie du verre, ce qui pourrait rendre très difficile pour les caves l’acheminement de leurs produits vers les circuits de commercialisation et la réalisation des commandes internationales ».

Douche froide en Italie

Même son de cloche en Italie, pays le plus exposé à la guerre en Ukraine. Outre la perte du marché russe, l’association professionnelle Federvini constate : « Nous avons découvert, à cause de la tragédie de la guerre, que des pays comme l’Ukraine sont des sources d’approvisionnement précieuses pour certaines composantes de notre chaîne d’approvisionnement… Dans les semaines à venir, le monde du vin devra rallumer les groupes de froid pour la conservation des vins, avec des coûts d’approvisionnement en électricité qui risquent de compromettre la viabilité économique de nombreuses productions ». La situation est d’autant plus déplorable selon la Federvini, que 2021 s’était terminée sur une note très positive, les exportations italiennes de vins ayant fait un bond en valeur de 13% pour dépasser les 7 milliards d’euros. Désormais, pour son président Micaela Pallini, « Il est inutile d’accepter des commandes si nous n’avons pas les bouteilles pour les remplir de nos produits, ni le carton pour les emballer ».

L’organisation pointe des hausses de prix de près de 100% pour le carton, 40% pour les bouchons et 25% pour le verre. « De nombreux fournisseurs ont écrit aux établissements vinicoles et aux distilleries pour leur annoncer de nouvelles augmentations, voire une éventuelle suspension des livraisons dans les semaines à venir. Le transport routier a connu des augmentations de plus de 25% tandis que le record a été établi par le fret maritime, avec +400% par rapport à 2020 ». Inquiète pour son segment d’entrée de gamme, la filière italienne l’est également pour ses bulles, qui ont pu conquérir le marché mondial grâce à leur bon rapport qualité-prix. Touchés de plein fouet par l’augmentation du prix des bouteilles – car n’ayant pas la possibilité d’opter pour des bouteilles plus légères – de même que celle des muselets, des capsules et des bouchons, les producteurs de Prosecco vont devoir procéder à des augmentations tarifaires qui pourraient être significatives. Reste à savoir comment les consommateurs, eux aussi malmenés à cause de la baisse du pouvoir d’achat, vont réagir.