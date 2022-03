David Michelis remporte les 50 000€ du concours Vignerons et Terroirs d'Avenir

D

avid Michelis, du domaine Reniteo, en côte Roannaise, Konrad Pixner du domaine de L’Accent, dans les Terrasses du Larzac, et Justine Wittner du domaine de La Rouge Jouvence, en Drôme provençale, sont les trois lauréats du 6ème concours Vignerons et Terroirs d’avenir, « qui a pour ambition de favoriser l’installation de jeunes vignerons dans des terroirs français d’exception », décrit un communiqué.

Organisé conjointement par AdVini, l'Institut Agro Montpellier et l’Institut Agro Fondation, ce concours gratuit est « réservé aux moins de 40 ans ayant un projet d’installation ou de développement de leur domaine avec une activité viticole exercée à titre principal », reprend un communiqué.

Accompagnement de projets

David Michelis remporte le 1er prix, assorti d’une dotation de 50 000 €, et rejoindra l’an prochain le jury de la 7ème édition. Après une 1ère carrière dans le secteur culturel, il décide de changer de vie en 2016 pour se consacrer à sa passion du vin. Il se forme à Dijon (Master CIVS et Institut Jules Guyot), avant de rejoindre le chai d’Yves Cuilleron en 2018. « Cette rencontre sera déterminante et l’amènera, après avoir dirigé la fédération nationale Terra Vitis de 2019 à 2021, à se lancer à la tête de son propre domaine », détaille un communiqué. David Michelis aboutit son projet en 2021 en reprenant les 8 hectares d’une figure locale de la Côte Roannaise. Il fonde alors le domaine Reniteo (renaissance en latin) et lance la conversion du parcellaire en agriculture biologique, « mais aussi la préservation et la sélection massale de vieilles vignes, comme le Saint-Pierre Doré, un cépage traditionnel de l’Allier quasiment disparu, ou la diminution de l'empreinte carbone et le lancement d’un projet d’œnotourisme », valide un communiqué. Il destine la dotation du concours à la plantation de 2 ha de vignes d’ici 2023 et la rénovation de la cuverie du domaine.

Récipiendaire du 2ème prix et sa dotation inhérente de 20 000€, Konrad Pixner « a quitté ses montagnes du Tyrol italien pour les Terrasses du Larzac en 2017, y acquérir 4 ha de vignes en friche, les réaménager à la main, et conduire le domaine en agriculture biologique pour atteindre 18 ha en production en 2022 », situe un communique. Le vigneron du domaine de l’Accent, à Arboras, utilisera sa dotation pour la construction d’un chai éco-responsable.

Attribution d'un prix spécial

« Face à l’excellence des projets soutenus, le jury du concours Vignerons et Terroirs d’Avenir a choisi d’attribuer un prix spécial et récompenser la cadette de la compétition », reprend le communiqué. Justine Wittner, du domaine de La Rouge Jouvence, reçoit donc une dotation de 10 000 € pour l’accompagner dans le développement de ses projets. Elle a fondé le domaine en 2020 aux côtés de son conjoint, « alors qu’ils étaient encore tous les deux étudiants à l’école de Changins, en Suisse ». La dotation servira à la plantation de 2 ha de vignes supplémentaires sur des terroirs d’altitude (600m), « particulièrement adaptés au contexte du changement climatique ».

Ces trois projets ont été récompensés après une sélection de six projets d’installation vigneronne, sur la cinquantaine de dossiers reçus. Six groupes d’élèves ingénieurs en option viticulture – œnologie de l’Institut Agro Montpellier « ont occupé un véritable rôle de consultant en accompagnant les six projets pendant d’une journée d’observation et de diagnostic, au cours de laquelle les étudiants ont aidé les candidats à structurer leur projet », valide un communiqué.