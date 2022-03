L'Etat australien investit 3 millions € dans la désalcoolisation de ses vins

E

stimant que ce segment pourrait créer plus de 500 emplois et injecter 64 millions AUD (42 M€) dans l’économie de l’Etat, le gouvernement de l’Australie méridionale annonce son intention de dédier 5 millions AUD (3,3 M€) au développement des vins à faible teneur en alcool et sans alcool. Le financement servira dans un premier temps à créer une structure de recherche au sein de l’Université d’Adelaïde. « Ce seront les seules installations en Australie qui permettront de réaliser des essais et apporteront un avantage concurrentiel important à la filière vitivinicole en Australie méridionale », a affirmé le ministre du Secteur primaire et du développement régional, David Basham lors d’une visite à la mi-février à la Nepenthe Winery.

L’investissement servira par ailleurs à développer des technologies de pointe et à mieux comprendre le potentiel commercial de la catégorie à travers le monde. Des recherches porteront sur l’optimisation des process et des aspects sensoriels pour permettre d’élaborer des produits qualitatifs. Wine Australia, l’Australian Wine Research Institute (AWRI) et l’Université d’Adelaïde sont parties prenantes du projet.

Un marché domestique en forte croissance

En toile de fond, la perte du marché lucratif en Chine oblige les opérateurs à diversifier, non seulement leurs débouchés commerciaux, mais aussi leur gamme de produits. « Le secteur du vin en Australie méridionale a dû faire face à différents problèmes au cours des deux dernières années et la diversification des marchés s’avère essentielle pour surmonter ces difficultés, tout en exploitant l’évolution de la demande des consommateurs », reconnaît le ministre. Dans le même temps, le marché australien des vins faiblement alcoolisés et sans alcool connaît un véritable boom.

Le premier bar « permanent » dédié aux produits sans alcool a ouvert à Melbourne en 2021 et d’autres initiatives sont prévues. Selon l’IRI, le marché des vins sans alcool en Australie pourrait atteindre un chiffre d’affaires de 15 millions AUD en 2021 (9,9 M€), contre seulement 4,5 millions (3 M€) en 2020. Le groupe Endeavour (BWS, Dan Murphy’s) a annoncé en juin 2021 que ses ventes de vins faiblement alcoolisés et sans alcool avait fait un bond de 83% sur les douze mois précédents.

Inspiration néo-zélandaise

Certaines études de marché montrent qu’un quart des Australiens n’achètent pas d’alcool, alors que le nombre de jeunes (18-24 ans) ne consommant pas d’alcool a doublé au cours des vingt dernières années. Pour faire face à cette nouvelle demande, les entreprises australiennes envahissent le segment. De grandes marques comme Wolf Blass, Jacob’s Creek, Lindemans et McGuigan proposent toutes des versions sans alcool aux côtés d’une offre étrangère assez étoffée (Blue Nun, Pierre Chavin, Eisberg, Mattaromera…). Les opérateurs néo-zélandais ne sont pas en reste : ayant fortement développé le segment des vins titrant 9-9,5% dans le cadre du programme Lighter Wines lancé il y a plusieurs années, ils s’attaquent désormais à celui des 0-6% à travers des marques comme Giesen. Avec un taux de croissance prévu par l’IWSR à 15% par an en moyenne entre 2021 et 2025 au niveau mondial (9,3 millions de caisses vendues en 2020), contre moins d’un pourcent pour le marché des vins dans son ensemble, leur engouement pour ce segment encore jeune se comprend aisément.