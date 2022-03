+1,52 €/col, la plus-value bio d'un vin rouge AOC Bordeaux en grande distribution

R

estant en 2021 le premier fournisseur de vins d’appellation en linéaires (avec 24 % des parts de marché en volume et 26 % en valeur), les vins de Bordeaux enregistrent de nouveaux reculs pour leurs ventes en Grande Distribution (GD). Avec 135 millions d’équivalents bouteilles pour 800 millions d’euros de chiffre d’affaires sur l’an passé, les ventes bordelaises chutent de 3 % en volume et restent stables en valeur par rapport à 2020, selon les panels IRI cités par le dernier rapport économique du Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB). Bordeaux réalise ainsi de moins bonnes performances que l’ensemble des vins AOP (reculant de 2 % en volume et augmentant de 1 % en valeur).

Deuxième fournisseur de vins bio en GD avec 7,4 millions de cols et 44,1 millions €, Bordeaux encaisse un fort repli sur ce secteur : -6 % en volume et -2 % en valeur. Inférieur au prix moyen d’une AOP bio (6,51 €/col), le prix de vente moyen de la bouteille de Bordeaux bio s’élève à 5,97 €/col. La prédominance des appellations Bordeaux, Bordeaux Supérieur et Côtes de Bordeaux dans les ventes bio (79 % des ventes de bio bordelais), explique la relative faiblesse de ce prix par rapport à l’ensemble des vins de Bordeaux vendus sur le réseau (5,96 €/col, pour 59 % d’appellations Bordeaux, Bordeaux Supérieur et Côtes de Bordeaux).

+900 €/tonneau

Si l’on ne prend que les appellations Bordeaux et Bordeaux Supérieur en rouge, la bouteille de bio se vend 5,61 € en moyenne, quand le non-bio arrive à 4,09 €/col (sans qu’il soit possible de distinguer conventionnel, HVE, Terra Vitis…). Soit une plus-value de 1,52 €/col pour le bio. Ce qui représente le double de la plus-value actuellement enregistrée sur les vins en vrac : 1 900 €/tonneau bio de Bordeaux rouge contre 1 000 €/tonneau de Bordeaux rouge conventionnel sur le mois de janvier 2022. Soit +1 €/litre, revenant à +0,75 €/col.