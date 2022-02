Appel à la solidarité vigneronne pour soutenir l'Ukraine

D

ébordé depuis la semaine dernière par les appels et mails de citoyens français souhaitant aider l’Ukraine, son consul honoraire à Bordeaux, Laurent Fortin, appelle la filière du vin français à se mobiliser. « Il va falloir des fonds pour envoyer des médicaments et vêtements en Ukraine. C’est l’hiver là-bas ! » indique le directeur général du château Dauzac (grand cru classé en 1855 à Margaux). Contactant ce début de semaine des institutions et opérateurs des vins de Bordeaux, le consul honoraire souhaite mobiliser toutes les bonnes volontés du vignoble français.

L’idée d’une vente aux enchères de grands crus au profit d’associations ukrainiennes est évoquée, d’autres pistes pourront être suivies selon les propositions de la filière. « Nous allons devoir accueillir de nombreux réfugiés. Des femmes et des enfants, les hommes restent là-bas » précise Laurent Fortin, qui souhaite démontrer qu’« à Bordeaux nous ne sommes pas enfermés derrière les grilles de nos châteaux, comme on peut le croire parfois ».

Contact

Les services du consul honoraire peuvent être contactés via l’adresse ukraine.aquitaine@gmail.com