Sinnae investit 5 millions € pour embouteiller toujours plus de vins

près la construction de chais à Laudun pour la production de vins blancs en 2014 et la modernisation des outils de vinification et d’expédition à Chusclan en 2018, l’union coopérative maison Sinnae (170 adhérents, 2 450 hectares) amorce une troisième phase de modernisation avec l’investissement dans une ligne d’embouteillage neuve à Chusclan (Gard). Plus performant que le précédent outil, cet équipement doit permettre de traiter 6 000 bouteilles par heure indique Philippe Amphoux, le directeur général de maison Sinnae. Qui précise qu’au gain en quantité s’ajoutent des améliorations en qualité (utilisation systématique de gaz neutre), en durabilité (pas de rinceuse eau mais à air pour réduire la consommation en eau) et en praticité (des ergonomes ont étudié l’outil de travail).

Réalisant actuellement 50 % de ses ventes de vin en vrac et 50 % en conditionné avec 7 millions d’équivalents cols de 75 cl (pour 5 millions de bouteilles et 2 millions d’équivalents en BIB), maison Sinnae vise 10 millions d’équivalents cols conditionnés en 2026. Le nouvel équipement de mise en bouteille doit lever des limites industrielles pour y parvenir. Devant être livré d’ici la fin 2022 à Chusclan, la nouvelle ligne d’embouteillage s’ajoute à la création d’un nouvel espace de stockage des produits finis de 1 600 m² à Laudun (pour concentrer le stockage sur Laudun). Le tout pour un budget global de 5 millions d’euros. « C’est l’aboutissement d’un cycle, nous aurons tous les outils pour être lancés sur les 20 prochaines années » souligne Philippe Amphoux.

Développement œnotouristique

La prochaine phase de modernisation se dessine déjà explique Emmanuelle Rapetti, la directrice de la communication de Sinnae, avec la rénovation en cours de la boutique de Chusclan (pour une réouverture en juin 2022) et l’achat d’une maison à Laudun pour y déplacer l’espace de vente et créer un espace réceptif (pour 2023).