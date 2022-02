Objectif 300 000 hl de vins blancs pour les CÃ´tes-du-RhÃ´ne

P

hilippe Pellaton, le président d’Inter Rhône, confirme à l’occasion de Wine Paris que la récolte 2021 affiche une baisse de 5% en vallée du Rhône par rapport à 2020. « Elle s’élève à 2,6 millions hl, la 2ème plus faible après 2017, il y a donc un manque de 300 000 hl pour avoir des niveaux en phase avec les attentes des marchés », souligne-t-il.

La répartition des couleurs évolue peu, les rouges représentant 76% de la récolte, mais le président tient à souligner la tendance haussière de production des vins blancs, qui se fixe cette année à un peu plus de 10% de la production du bassin (effervescents du Diois inclus). Les rosés marquent plutôt une stagnation à 420 000 hl.

300 000 hl de blancs tranquilles

« Les vins blancs rhodaniens représentent 12% des volumes commercialisés sur les 6 premiers mois de campagne, soit 26% de plus que l’exercice précédent et +35% par rapport à la moyenne quinquennale », appuie le président d’Inter Rhône.

Alors que les marchés export de valeur se remettent en route suite à la pandémie, Philippe Pellaton dévoile l’ambition de l’interprofession rhodanienne concernant ses vins blancs. « Il y a un potentiel de développement conséquent pour nos blancs tranquilles sur les marchés de valeur, aux Etats-Unis et Canada en particulier. Sans les effervescents du Diois, notre production de vins blancs atteint 150 000 hl, l’interprofession souhaite parvenir à un objectif de 300 000 hl de vins blancs tranquilles d’ici dix ans », annonce-t-il.

Pour y parvenir, Inter Rhône veut jouer sur la trame commune qui réunit le Nord et le Sud de la vallée rhodanienne, « car on y utilise les mêmes cépages, à nous de trouver et mettre en avant les attributs communs pour parler tous ensemble sous une même identité comme nous avons su le faire pour les rouges ». Le discours sera centré autour de 2 ou 3 profils de vins essentiels, qui serviront de fil directeur à l’expression de la diversité des terroirs rhodaniens, méridionaux comme septentrionaux.