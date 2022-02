Un vin de Bordeaux détourne les oppositions politiques en enseignements climatiques

l

« De gauche ? De droite ? » Sur fond bleu, blanc et rouge, l’étiquette de la cuvée Les Cabernets 2019 choisit une accroche ouvertement politique avec ses consommateurs. Alors qu’approchent les élections présidentielles, ce premier abord est purement formel, pour attirer l’œil, le fond du message étant clairement viticole explique Charlotte Généré-Milhade, du château Vieux-Chaigneau (6 hectares en appellation Lalande de Pomerol, labélisé HVE et Terra Vitis). Un second niveau de lecture souligné par l’étiquette, précisant : « ne vous fiez pas aux apparences ».

Jouant sur les oppositions politiques, la cuvée schématise la carte du vignoble bordelais pour jouer sur des confrontations techniques entre régions viticoles. Si les cépages du cabernet sauvignon et du cabernet franc sont ancrés dans la rive gauche pour l’imaginaire viticole, cette cuvée qui les met à l’honneur est produite sur la rive droite. De quoi illustrer les enjeux du changement climatique dans le vignoble explique Charlotte Généré-Milhade : « on voit que dans notre secteur à majorité merlot (75 % de notre propriété) les cabernets se développent. Il y a une réflexion en cours sur l’encépagement : le merlot est sensible au gel de printemps et au mildiou. Les cabernets murissent de mieux en mieux avec le changement climatique. »

Faire découvrir différemment nos vins

Expliqués sur la contre étiquette de la cuvée, ces enjeux sont transmis de manière ludique au consommateur, qui découvre également un autre goût du cabernet (« moins puissant que sur la rive gauche »). N’étant pas habituée à ce type d’étiquettes iconoclastes, Charlotte Généré-Milhade indique avoir développé cette approche à la suite de la demande de cavistes, notamment français : « ils nous poussent à faire découvrir différemment nos vins. Ils ne nous demandent presque de ne plus mettre Bordeaux sur nos étiquettes, pour ne pas faire boire le vin du fait de son origine, mais du fait de ce qu’il représente et ce qu’il raconte. »

Produite en petits volumes (1 800 cols), la cuvée 2019 est commercialisée avec un Pris de Vente Consommateur de 14 €.