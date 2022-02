Les drones légitimés dans le traitement phyto du vignoble, à défaut d'être légalisés

Mais en matière de technologie de traitement, les drones sont aujourd’hui opérationnels précise Xavier Delpuech, chef de projet spécialisé dans la pulvérisation à l'Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV). L’ingénieur agronome souligne cependant que la pulvérisation aérienne cause un gradient de dépôt décroissant du sommet vers la base de la végétation (« la zone des grappes est difficile à atteindre »). L’expert languedocien appelle à la vigilance pour l’encadrement de la floraison et sur le reste de la saison en cas de forte pression (avec « probablement le besoin de compléter par des passages au sol »). Mais à part cette réserve, Xavier Delpuech indique que la qualité de puvérisatione est comparable aux autres techniques (sous réserve de réglages, notamment des buses, mais aussi des altitudes et vitesses de traitement).

Dans le vignoble, des essais de traitements aéroportés ont également été menés en Ardèche et en Champagne. Où les drones semblent avoir fait leurs preuves. « Les résultats sont hyper positifs, avec un bémol sur l’efficacité quand il y a une forte pression de mildiou. Mais des passages terrestres en alternance permettent de résoudre le problème » indique Michel Jacob, à la tête des champagnes Serge Mathieu à Avirey Lingey (18 hectares de vigne en bio, dont 8 ha à plus de 40 % de pente). Se revendiquant fan de drone, le vigneron champenois estiment qu’ils cochent toutes les cases : écologiques (en termes de bilan carbone), agronomiques (pas de tassement du sol), sociétales (moins de bruit et quasiment pas de dérive), sociales (moins de pénibilité pour les salariés). Face à cette année blanche, « je peste contre cette lenteur épouvantable. Il y a une vraie demande du vignoble, c’est incontestable. En Suisse et en Autriche ils font voler des drones et nous en sommes à nous poser la question de l’autoriser… » regrette Michel Jacob, dont les drones voleront en 2022… Et traiteront ! « Nous allons mener des essais de pulvérisation de préparation de biodynamie. En toute légalité, comme les drones peuvent voler avec des produits sans Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) » indique le vigneron, dont les expérimentations seront suivies par la Chambre d’Agriculture de l’Aube. « Il est possible de réaliser d’autres expérimentations avec des drones que des traitements phytos. Il n’y a pas d’interdiction lorsqu’il n’y a pas d’AMM » confirme Sophie Buléon, l’animatrice de projets en cultures pérennes à la Chambre d’Agriculture de l’Ardèche, qui n’a pas prévu de tels essais pour sa part. Pour la suite des traitements par drones, « on en saura plus en fin d’année. Si l’on peut continuer sur des essais ou si la réglementation évolue » conclue la technicienne.