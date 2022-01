Chevauchée par le salon ProWein, la London Wine Faire n'écarte pas de nouvelles dates

L

es regrets exprimés par Messe Düsseldorf, l'organisateur de ProWein, quant au chevauchement des deux événements n’auront pas convaincu les organisateurs de la London Wine Fair, dont les dates sont pour l’instant maintenues du 16 au 18 mai. « J'aurais bien aimé en discuter avec eux au préalable », déplore Hannah Tovey, directrice du salon londonien. « Je leur avais écrit à plusieurs reprises, mais il semblerait qu'ils n'avaient pas l'intention d'en discuter, d'être consultatifs ou de travailler ensemble pour éviter tout chevauchement de dates. J’avais espéré qu’ils comprennent que cela se ferait au détriment des professionnels dont nous sommes au service ».

Ils n’auront pas non plus convaincu les professionnels concernés, qui devront faire des choix difficiles, complexifiés par les sommes déjà engagées. « Je m’attendais à ce que les professionnels nous soutiennent, parce que clairement, ils ne peuvent pas se couper en deux. Mais j’ai été très étonnée de voir à quel point ils ont fait savoir à ProWein que ce chevauchement n’était pas du tout pertinent. Je pense que ProWein a largement sous-estimé à quel point les professionnels s’indigneraient du fait qu’il les obligeait à faire un choix ». Certains opérateurs, et non des moindres, ont d’ailleurs fait savoir qu’ils allaient boycotter le salon allemand jusqu’à nouvel ordre face à ce qu’ils considèrent être une décision « qui manque de vision ».

Recherche de solutions

De leur côté, les organisateurs de la LWF n’excluent pas de devoir modifier les dates de la rencontre britannique. « Je dois l’envisager parce qu’il semblerait que ProWein a réitéré son intention de conserver ces dates ». Mais ce ne sera pas une mince affaire parce que le palais des expositions de l’Olympia, qui accueille le salon depuis plusieurs années, subit des travaux de rénovation importants, laissant peu de souplesse, « contrairement à un salon qui appartient à son parc des expositions... Nous sommes en contact avec les responsables d’Olympia pour voir s’ils ont d’autres solutions, mais nous avons déjà dû annuler deux événements, en 2020 et 2021, et la pandémie a été très compliquée pour eux aussi ».

’est dans ce contexte que Hannah Tovey exprime sa perplexité face à la décision allemande : « Les événements de grande envergure se heurtent à de nombreuses difficultés à cause de la pandémie et je pense que c'est la raison pour laquelle les professionnels se montrent si critiques quant au chevauchement de dates, car depuis deux ans ils ont eu très peu de possibilités d’échanges et de mises en relation. En toute honnêteté, j'aurais cru qu’il fallait plutôt s’appliquer à créer plus d'opportunités et non moins ».

Salon hybride

Estimant même qu’il y a une « forte probabilité » pour que les dates de la LWF soient modifiées, sa directrice évoque une édition 2022 « plus importante » que celle prévue en 2020. « Nous étions sur la bonne voie pour enregistrer un nombre d'exposants semblable à celui de l'événement physique prévu en 2020, mais avec environ 25 % d’exposants de plus sur notre plateforme numérique. Certains exposants, qui n'auraient pas forcément été en mesure de réserver un espace physique en raison des restrictions sur les déplacements imposées par leur pays d’origine, sont heureux de pouvoir bénéficier d'opportunités numériques ».

Covid oblige, la LWF a lancé son édition digitale en 2021. S’il a fallu le mettre en œuvre « plus rapidement que nous ne l’aurions voulu », sa responsable affirme que le succès était au rendez-vous : « Nous avons enregistré plus de 6 000 téléchargements de sessions, des milliers de rencontres dans l’univers vidéo et 25 000 échantillons ont été expédiés aux professionnels avant et pendant l’événement ». Fruit d’un processus d’apprentissage rude, la plateforme a également permis aux organisateurs de « gagner globalement en efficacité et de recruter un public plus large et différent ». La version digitale doit se tenir les 9 et 10 mai. Quant à son pendant physique, une décision doit être prise le plus rapidement possible : « Nous essayons de rester positifs et de faire au mieux pour tout le monde », déclare sa directrice.