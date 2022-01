Les vins d'Espagne et du Portugal font campagne commune à 2 millions €

F

inancée à hauteur de 80 % par des fonds européens avec un budget global de 2,2 millions d'euros, la campagne vise à « renforcer l’image du vin comme un produit d’excellence et une tradition intrinsèque à l’Europe », entre autres objectifs (un objectif déjà poursuivi avec des partenariats européens sur le grenache, les vins de Bordeaux et d'Allemagne, les vignobles de Vérone et de Vinho Verde...). Avec les filières espagnoles et portugaises, il y sera ici question de valoriser le modèle européen comme un exemple à suivre en matière de sécurité, traçabilité, authenticité, étiquetage, assurance qualité et développement durable. Un programme important au moment où ces aspects sont toujours autant bafoués dans certaines régions du monde. La campagne, lancée officiellement ce mois-ci, doit réellement débuter au second semestre de cette année et ciblera trois publics : les professionnels du vin, les médias et influenceurs et les consommateurs.

Renforcer la compétitivité des filières espagnole et portugaise

Les actions resteront focalisées sur le marché européen interne et mettront en exergue, à la fois l'art de vivre et la gastronomie des vins espagnols et portugais, ainsi que l’attractivité des régions productrices en tant que destination de voyage. Les aéroports, gares et autres points d’entrée dans les deux pays serviront de support à la campagne, les visuels étant destinés à transformer les touristes en autant d’ambassadeurs des vins. Ces publicités seront complétées par toute une série d’actions, parmi lesquelles des voyages d’étude, événements presse, semaines pédagogiques et même un congrès sur les AOP et IGP. Des « showroom » et dîners VIP seront utilisés pour renforcer les liens avec les professionnels du secteur tels que les importateurs et les sommeliers, et les médias. L’importance d’une consommation responsable constituera un autre leitmotiv de la campagne, de même que l’amélioration de la compétitivité de la filière vitivinicole de la péninsule ibérique.

Un objectif confirmé par le président de l’OIVE, Angel Villafranca : « La collaboration entre les deux pays souligne l’engagement ferme de l’interprofession dans la promotion internationale pour faire connaître l'excellence de nos vins aux professionnels et aux consommateurs, dans le but d'améliorer notre positionnement sur les marchés internationaux et de renforcer les efforts de nos caves ». Une ambition partagée par le président de ViniPortugal, Frederico Falcão, qui souligne qu'avec cet accord « nous démontrons une fois de plus notre engagement à positionner le Portugal sur les marchés étrangers, à travers des stratégies concertées, en investissant dans des partenariats fructueux qui contribuent à ce que notre pays soit perçu à l'étranger comme un producteur de vin de référence ». Rappelons que l’OIVE et ViniPortugal représentent environ 85% et 69% respectivement de la production en Espagne et au Portugal.