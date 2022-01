Le salon ProWein reporté par la vague Omicron du 15 au 17 mai 2022

I

ntenses depuis la mi-janvier, les réflexions sur le report du salon ProWein viennent d’aboutir. Dédié aux professionnels de la filière vin, l’évènement ne se tiendra pas à Düsseldorf du dimanche 27 au mardi 29 mars 2022, mais du dimanche 15 au mardi 17 mai prochains. « Aujourd'hui, je vous contacte personnellement pour enfin confirmer les rumeurs qui circulent déjà sur le report de ProWein en mai » indique l’organisateur Messe Düsseldorf dans un message envoyé à ses exposants ce 20 janvier. Alors que l’Allemagne fait face à une montée en flèche des cas de covid liés au variant omicron, la question du report est devenue inéluctable pour l’évènement aux 5 500 exposants et 25 000 visiteurs attendus.

« Compte tenu des motifs d'infection actuellement très dynamiques et de la propagation rapide du variant Omicron, les dates initialement prévues en mars 2022 ne peuvent plus être tenues » confirme aux exposants Petra Langen, la responsable du projet ProWein, qui ajoute que « nous voyons plus de chances de succès dans le report de ProWein : plus de visiteurs et donc plus de succès pour vous ».

Le pari de Paris

Déjà reporté en 2020 et en 2021, le salon allemand compte éviter une troisième année blanche consécutive avec ce report sur des dates tardives. Une absence de ProWein au printemps 2022 laisserait un véritable boulevard à la concurrence française, le salon Wine Paris & Vinexpo Paris se maintenant du lundi 14 au mercredi 16 février, malgré les débats actuellement vifs sur une nécessité de report ou de ristourne (face aux incertitudes sur le visitorat).

En l’état, Wine Paris & Vinexpo Paris vise le même nombre de visiteurs que ProWein (25 000 professionnels), avec moins d’exposants (2 800 stands).