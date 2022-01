Deux ans pour mettre à jour l'installation frigorifique de sa cave

D

epuis plus de 30 ans, les installations frigorifiques s’imposent dans les chais. Elles permettent de contrôler les fermentations via la thermorégulation, de piloter l’extraction et les aromatiques, de réaliser les stabilisations tartriques, et de maitriser les températures des vins en stockage selon les saisons. « Mais ces installations sont, pour beaucoup, vétustes, gourmandes en énergie et alimentées avec des fluides qui ne sont plus homologués aujourd’hui » note Thierry Mothe, secrétaire général et vice-président en charge du club partenaire des Vignerons Indépendants de France (VIF). Pour y remédier, les VIF viennent de signer un partenariat avec Axima Réfrigération, une société spécialisée dans le froid industriel. « Il est important que nous soyons accompagnés dans les évolutions des fluides et installations thermiques, qui ont une réglementation stricte et qui évolue sans cesse avec les nouvelles lois européennes en matière d’environnement et de sécurité ».

Axima Réfrigération fait partie de Equans, une entité autonome du groupe Engie. Elle est présente depuis une vingtaine d’années dans le froid vinicole avec 15 agences réparties dans les différents bassins viticoles prêtes à intervenir en moins de 4 heures. « Nous installons et réalisons la maintenance d’installations frigorifiques pour le secteur vinicole. Notre champ d’action est large, c’est-à-dire du petit vigneron particulier à une cave coopérative au volume de production important » introduit Bernard Gros, chargé de projets vinicoles chez Axima Réfrigération.

Deux ans à compter du 1er janvier 2022

Bernard Gros et son équipe établissent des audits énergétiques pour les caves. Ils éclairent les vignerons sur les changements à faire et les aident dans les démarches d’installation de nouveaux équipements. « Il faut que les vignerons enclenchent une procédure de diagnostic de leur installation frigorifique. C’est une obligation depuis le 1er janvier 2022, notamment suite à la publication d’un nouveau règlement européen sur les équipements sous pression (ESP). Les groupes froids en font parti puisqu’ils fonctionnent entre 10 et 100 bars » indique Bernard Gros. Les vignerons ont deux ans pour réaliser cet audit et changer les points défaillants ou leur installation complète.

« L’objectif est également de réaliser des économies et que le vigneron s’équipe en fonction de ses besoins. Récemment, nous avons changé un groupe froid dans une cave qui avait une installation de 520 kW. Or nous avons calculé que 319 kW était déjà une puissance largement suffisante pour elle. Nous avons également fait isoler sa tuyauterie, qui représentait une surface d’échange de 170 m² » explique le chargé de projet. « Notre choix s’est porté sur cette entreprise, car ils ont une connaissance certaine sur l’œnologie et un réseau bien établi pour être opérationnel sur le terrain. Leur expertise nous sera bénéfique pour bien choisir ces équipements, essentielles à la qualité de nos vins » conclut Thierry Mothe.