Quand une bouteille de vin de Bordeaux tombe à 1,69 €

ttention, prix choc ! Ce 10 mars en foire aux vins de printemps, l’achat de 6 bouteilles de la cuvée Terres d'Exception 2019 en AOP Bordeaux revient à 1,69 € le col (pour un prix de 2,53 € à l'unité). Un prix particulièrement bas, qui fait grincer les dents dans le vignoble girondin, mais qui répond tout simplement à une offre liée au marché pour Johann Boluda, le responsable du pôle liquides de Lidl France. « Ces prix sont appliqués par l’achat de volumes conséquents, plusieurs centaines de milliers de cols pour la France et d’autres marchés » explique Johann Boluda, le responsable du pôle liquides de Lidl France. L’acheteur des vins, bières, cidres, cafés et thés de l’enseigne note qu’« à Bordeaux les prix sont relativement bas depuis deux ans. J’imagine qu’il y a des stocks. Ce n’est pas une stratégie interne, nous nous adaptons aux prix du marché […] à l’offre et à la demande. »

« Pour sortir à 1,69 €, l'achat de vin a dû se faire à un niveau extrêmement bas. Ce qui ne rend service à personne d'avoir des bordeaux à ce prix » réagit Cédric Roureau, le président du Syndicat des Courtiers de Vins et Spiritueux de Bordeaux, de la Gironde et du Sud-Ouest. Estimant ce prix de vente scandaleux, le courtier note que « Bordeaux doit faire rêver et pas devenir un produit d'appel mettant en avant un côté alimentaire. »

Pour 1,69€, on n’est pas volé !

Approvisionnée par le négoce bordelais Raymond (connu pour ses gammes de vins bio, aussi commercialisées par Lidl), cette étiquette apparaît depuis plusieurs années dans les catalogues de foires aux vins de Lidl. Comme en 2018 à 1,89 € rapporte Rayon Boissons. N’apparaissant pas en fonds de rayons, cette marque d’actions promotionnelles connaît un vif succès, sa disponibilité n’étant assurée que le premier jour de la foire aux vins. Ce qui témoigne de la satisfaction client pour Johann Boluda : « pour 1,69€, on n’est pas volé ! » L’acheteur souligne que cette sélection s’appuie sur le résultat probant de dégustations, la médaille Gilbert & Gaillard affichée n’étant qu’un plus.

Bordeaux bashing

« Je ne ressens pas vraiment de Bordeaux bashing dont on peut entendre parler. Je n’ai pas de problème à vendre des vins de Bordeaux, sur des produits d’appel ou à 5-10 € » note Johann Boluda, avançant que « le Bordeaux bashing se trouve plus sur les grands crus classés vendus au-delà de la barrière de 30 € (que l’on ne dépasse pas) ». Premiers prix et premiers crus.