Trois nouveaux acteurs sur le marché des sécateurs électriques

l y a de l’électricité dans l’air. Le trio historique Felco, Infaco, Pellenc est chahuté par Arvipo, Campagnola ou encore Mage, trois acteurs qui attaquent le marché avec leurs nouveaux modèles sans fil et peu chers. «Pour nous, l’avenir, c’est le sans-fil, pose Jérôme Cavasin, commercial Campagnola pour la France. Nos sécateurs StarkM sont des produits différents. Leur batterie est dans le manche, pas dans le dos. Avec un sécateur sans-fil, on a plus de liberté et on ne risque pas de couper le fil d’alimentation ni d’accrocher les sarments ou les ceps.»

Jérôme Cavasin concède toutefois une supériorité de certains concurrents. «Infaco et Felco restent les meilleurs. Mais je pense qu’il va y avoir un transfert technologique vers le sans-fil. Chez Campagnola, nous avons commencé.»

«Le PS32, notre nouveau sécateur électrique sans fil, se vend très bien en Espagne et en Italie, où les clients deviennent méfiants vis-à-vis des grandes marques, assure Marc Piella, responsable export d’Arvipo. Nous vendons la même performance pour le tiers du prix d’un Electrocoup, le roi du marché. » « Le PS32 ne fait que 30g de plus que l’Electrocoup, certifie Jean-Baptiste Roman, commercial chez le distributeur vauclusien Lubagri. Et il dispose d’une sécurité anticoupure comme celle qu’a lancée Infaco il y a deux ans ! Il n’est donc pas plus lourd alors qu’il est aussi efficace, et il coûte moins de 500€.» Trois batteries permettent de tenir la journée.

Le PS 32 d'Arvipo

Dernier arrivé, Mage propose le Sam25. «Nous l’avons lancé tard lors de la dernière campagne à cause du Covid, explique Marcel Lorini, gérant. Notre outil fonctionne très bien. La satisfaction est là. Nous écoulons toujours la première série de 500 exemplaires au prix public de 420€ HT.»

Le Sam 25 de Mage

Campagnola, Arvipo et Bahco font fabriquer ces outils en Chine. Tous sont montés au même endroit, mais avec un cahier des charges propre à chaque marque. «Les sécateurs se ressemblent, mais leur fonctionnement est différent. Chez Campagnola, nous proposons l’ouverture partielle de la lame par un double appui sur la gâchette. On a aussi un chargeur de batterie intelligent qui permet de vite recharger et de repartir à la taille. Enfin, nous avons choisi une lame qualitative de Taïwan.»

De son côté, Arvipo a fait monté une lame allongée et étroite sur son sécateur. «C’est une lame espagnole, fabriquée avec un acier allemand, décrit Marc Piella. L’utilisateur peut aussi définir l’ouverture exacte qu’il veut. Il suffit d’appuyer une seconde sur la gâchette pour mémoriser la position.»

Qui se laisse convaincre par cette nouvelle offre?

«Nous vendons beaucoup à une clientèle féminine, décrit Jérôme Cavasin, de Campagnola. Ainsi qu’à des personnes qui taillent occasionnellement en plus de leur travail, pour mieux gagner leur vie.»

«Chez nous, l’Arvipo PS32 est plutôt un outil de secours, décrit de son côté Jean-Baptiste Roman. On n’a pas encore de client viticulteur dont c’est le sécateur principal.»

Quant au SAV, Jérôme Cavasin précise que «nos revendeurs sont formés à la réparation. Si besoin, ils prêtent des sécateurs de secours». Le réseau Campagnola est fort de 200 adresses en France, tout comme Mage. De son côté, Marc Piella d’Arvipo dit disposer d’une dizaine de revendeurs dans l’Hexagone. Dans tous les cas, l’essentiel est d’entretenir le matériel. Pour Jean-Baptiste Romain, il faut graisser les axes des lames, et les resserrer et les affûter très régulièrement. À défaut, les sans-fil vous laisseront tomber. Comme les autres.