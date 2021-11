Soufflet Vigne devient le distributeur exclusif des câbles chauffants de Prysmian

C

e 30 décembre au salon Sitevi de Montpellier, Soufflet Vigne et Prysmian Group signent un partenariat officialisant la distribution exclusive par Soufflet des câbles chauffants Proteplan. Ces câbles lancés par Prysmian en septembre 2020 ont déjà été installés sur 300 km de vignes dans le Chablisien en 2021, permettant la protection de nombreux bourgeons lors du gel dévastateur d’avril. Ces câbles se composent d’une gaine résistante aux intempéries, aux UV et aux traitements phytos qui se fixe sur le fil de palissage et qui est reliée à une armoire étanche de distribution. Selon Prysmian, ces câbles sont efficaces jusqu’à – 10 °C et lorsque le vigneron enclenche le système, la température peut augmenter de 15°C en moyenne au niveau de la baguette.

Les câbles Proteplan sont fabriqué en France dans l’Yonne sur le site de production de Prysmian Group à Paron, spécialisé dans les câbles basse tension. Suite aux bons résultats obtenus avec les premières installations, Prysmian a souhaité élargir l’offre Proteplan à l’ensemble des vignobles de l’Hexagone et plus seulement au Chablisien. C’est la raison pour laquelle Prysmian Group s’est associé à Soufflet Vigne qui grâce à ce partenariat élargit son offre de solutions pour lutter contre les gelées de printemps.

Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le stand de Soufflet Vigne (A3 B008). Vous pourriez y voir les câbles Proteplan en fonctionnement sur un rang de vigne.