À mardi au Sitevi !

la rédaction de Vitisphere, nous trépignons d’impatience ! Le Sitevi ouvre ses portes mardi prochain et c’est avec une réelle joie que nous nous y rendrons. Le salon est reconnu pour sa convivialité, le temps d’échange qu’il offre à la viticulture. C’est un vrai plaisir d’y participer. Après deux ans d’interruption des grands rendez-vous de la filière, c’est ainsi un grand bol d’informations, de nouveautés, de débats que nous nous apprêtons à vivre. Des idées à déguster, de l’inspiration à savourer. N’en reste pas moins que les sujets seront pour certains lourds, après une année 2021 maudite d’un point de vue météorologique. Gel, mildiou : le salon est évidemment une opportunité de jauger des solutions, anciennes ou nouvelles, pour améliorer la protection de son vignoble face à tous les aléas qui grèvent la productivité. La transformation agro-environnementale et la robotique sont évidemment au cœur du salon. Des thématiques devenues incontournables en viticulture.

Vitisphere participe au salon en couvrant ses grands évènements mais aussi avec deux conférences. La première est consacrée à l’enquête Vitinaute. Sa troisième édition sera dévoilée en exclusivité sur le salon le 30 novembre à 11h. La seconde traitera de la diversification dans les exploitations viticoles, avec un focus particulier sur les plantes médicinales et aromatiques. Quel intérêt à se lancer dans cette filière et quels sont les retours économiques ? C’est ce que nous verrons le 1 décembre à 9h. Enfin, et c’est sans doute ce qui nous réjouit le plus, nous présenterons notre nouveau site (et la nouvelle formule La Vigne). Et pour fêter ça, nous vous avons concocté un jeu concours avec une station Météus dotée d’un capteur gel à remporter. Ce n’est pas tout. Vitisphere et La Vigne renouvellent votre animation préférée : vous pourrez réaliser des badges avec votre photo, de quoi capter un souvenir de ce grand retour des salons. Bref : on prépare le masque, la petite fiole de gel hydro-alcoolique, le passe sanitaire et on se met dans les starting-blocks pour se retrouver tous ! À mardi !