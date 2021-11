Les 4 prioritÃ©s de Bernard Farges Ã  la prÃ©sidence du CNIV

R

éuni ce 25 novembre en assemblée générale, le Comité National des Interprofessions des Vins à appellation d'origine et à indication géographique (CNIV) vient d’élire à sa tête Bernard Farges, l’actuel président du Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB). Le viticulteur bordelais (associé au GAEC de l’Enclos, 160 hectares de vignes) a déjà une feuille de route conséquente pour son mandat de trois années. S’appuyant sur les travaux d’un groupe de travail dédié au sein du CNIV, Bernard Farges indique à Vitisphere mettre la priorité sur quatre enjeux.

D’abord la déconsommation de vin en France, puis le renforcement de la capacité de production avec la poursuite des travaux sur la prévention du dépérissement du vignoble (via le PNDV, renouvelé), et de réflexions sur des outils de réserve interprofessionnelle après le gel du printemps 2021 : « comment faire pour qu’un stock qui est pesant à l’instant t ne soit pas un boulet, alors qu’il devient utile pour alimenter les marchés quand il y a moins de produits à vendre ? Des interprofessions ont réussi à mettre en place des outils (comme la Champagne), les situations ne sont peut-être pas comparables, mais ces outils peuvent inspirer » indique Bernard Farges, faisant état de réflexions lancées localement (notamment à Bordeaux et en Vallée de la Loire), qui pourraient être accompagnées nationalement (si des modifications réglementaires sont nécessaires).

Taxes Trump et PestiRiv

Sa troisième priorité est la stabilisation de la capacité de la filière vin à commercer, notamment à l’international alors que le souvenir des taxes Trump et des promesses non-tenues du président Emmanuel Macron restent vives : « nous avons de la mémoire » pointe Bernard Farges, reconnaissant le versement d’aides sectorielles pour la crise covid, mais pas pour ce conflit commercial extérieur à la filière vin. Sa dernière priorité n’est pas la moindre : la transition agroenvironnementale. Dont le sujet d’actualité reste l’étude d’exposition aux produits phytopharmaceutiques des riverains de vignes, PestiRiv, actuellement menée par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (Anses) et l'agence nationale de santé publique (Santé Publique France). Après des échanges avec le CNIV et la publication de ses protocoles, les agences sanitaires souhaitent qu’un représentant du vignoble intègre le comité de suivi de PestiRiv piloté par le ministère de la Santé. Avec cette perspective d’intégration, « nous sommes participons en tant que partie prenante comme d’autres » martèle Bernard Farges, qui ne demandait « ni plus, ni moins ». Interrogé par des vignerons bordelais sur le transfert de leurs calendriers de traitements si l’étude PestiRiv le leur demandait, Bernard Farges indique que le choix de coopérer reviendra à chaque exploitant, mais que le CNIV le conseille.

Le CNIV n’est pas l’interprofession des interprofessions

Benard Farges succède au négociant champenois Jean-Marie Barillère, le directeur des activités Champagne de Moët & Chandon (groupe LVMH), qui préside l’Union des Maisons de Champagne jusqu’en mars 2022. Présidant le CIVB jusqu’en juillet prochain, Bernard Farges est une figure du syndicalisme viticole, ayant notamment présidé la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées (CNAOC) et la Fédération Européenne des Vins d'Origine (EFOW). Fin connaisseur des instances vitivinicoles, le viticulteur bordelais milite pour la complémentarité des missions au service de la filière vin. « Le CNIV n’est pas l’interprofession des interprofessions, mais un outil de mutualisation et de soutien » pointe son président, soulignant la réalisation d’études de marchés domestiques et internationaux (parfois en partenariat avec FranceAgriMer), l’aide juridique (sur sujets techniques et réglementaires pointus, comme celui européen sur la possibilité des interprofessions de parler du prix du raisin). Face à cette multiplicité de sujets, « il ne faut pas se disperser et surtout rester au service des interprofessions, des viticulteurs et négociants en région » conclut Bernard Farges.