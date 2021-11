3

+3 points. Par rapport à l’année dernière, la consommation d’Internet par les vignerons est en augmentation, révèle l’enquête Vitinaute réalisée par Datagri pour Vitisphere. 83 % des répondants déclarent passer plus de 30 minutes sur Internet quotidiennement, soit 3 points de plus qu’en 2020. Présentée le 30 novembre, l’enquête montre également un lissage des horaires de connexion au cours de la journée tous supports confondus, avec un léger pic d’activité entre 18 h et 20h.

Dans leur activité professionnelle, les vignerons utilisent internet pour rechercher plusieurs types d’information. La consultation privilégiée est celle des contenus bancaires avec 97,6% des vignerons qui déclarent consulter les services bancaires. Puis, viennent la météo professionnelle, les actualités professionnelles, les bulletins et avertissements viticoles et enfin les informations techniques viticoles. A noter que la météo se consulte davantage sur le smartphone tandis que les services bancaires sont explorés sur l’ordinateur.

Concernant les réseaux sociaux, sans surprise Facebook est toujours le réseau social privilégié par les vignerons. Mais, comme en 2020, Instragram continue sa croissance et sa pénétration dans le monde viticole. Cette année, 26% déclarent utiliser le réseau social à titre personnel (+8 points par rapport à 2020) et 30.5% à titre professionnel (+3 points). A noter également, que la population viticole est très impliquée dans l’utilisation des réseaux sociaux avec 9 viticulteurs sur 10 se déclarant utilisateurs, soit 33 points de plus que la population viticole (selon l’enquête Agrinaute 2020).

La consommation de vidéos évolue. 60 % des vignerons interrogés déclarent consommer des vidéos professionnelles en ligne. Leur principale motivation à le faire est de se renseigner. Ce taux de consultation est en baisse de 8.2 points par rapport à 2020. Une évolution qui peut sans doute s’expliquer par la fin des confinements. A noter, cependant, que le public consommateur de vidéo augmente sa fidélité à ce type de contenu, ainsi la consommation quotidienne de vidéos professionnelles est en hausse de 0.5 point, celle hebdomadaire de 2.3 points, celle mensuelle de 5.7 points. Youtube est sans surprise la plateforme privilégiée de consultation de vidéos.