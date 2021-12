A

lors que la diversification devient un impératif économique pour la filière vin, « l’œnotourisme est une nouvelle valeur ajoutée potentiellement créatrice de nouveaux besoins » pose la doctorante Claire Lamoureux, en deuxième année de thèse à l’école de commerce Kedge, ce 25 novembre lors d’une matinée dédiée au business model du vin avec le cluster Innovin. Pour rappel, « le business model est la manière dont les entreprises génèrent de la rentabilité » rappelle Tatiana Bouzdine-Chameeva, professeure à Kedge Business School, qui souligne que l’évolution de l’offre fait partie des dynamiques commerciales vitivinicoles. « Il est devenu naturel de diversifier ses vins, de ne pas en proposer un et d’avoir plusieurs cuvées pour s’adapter au client » note l’enseignante-chercheuse, qui en veut pour preuve le développement des vins blancs et, surtout, rosés dans le vignoble français.

Si l’œnotourisme est une autre source de revenus bienvenue, son succès nécessite une stratégie d’entreprise et des investissements ajoute Tatiana Bouzdine-Chameeva. En matière d’investissements, toute la difficulté du tourisme vigneron réside dans la difficulté de déterminer son retour sur investissement prévient Claire Lamoureux. Ce qui cause des retours paradoxaux des établissements bancaires sollicités en entretien par la doctorante sur leur vision de l’œnotourisme.

Toujours frileux

Claire Lamoureux rapporte témoigne ainsi « de banquiers très enthousiastes à l’idée que leurs clients professionnels développent un nouveau réseau de distribution, une nouvelle activité, surtout dans le contexte actuel du bordelais. Mais qui finalement sont toujours assez frileux quant à son financement, puisqu’il est vraiment compliqué d’évaluer le retour sur investissement. » Sans compter l’évaluation du risque, ce qui laisse comme alternatives l’autofinancement, le financement participatif ou l’appel à des investisseurs extérieurs à la filière. « L’activité viticole a besoin d’énormément de capitaux pour lancer ses activités, fonctionner, se développer. C’est sa particularité » note Anthony Cararon, responsable du service conseil de CER France pour les exploitations viticoles.

Conseillant aux opérateurs du vignoble de collaborer avec le réseau touristique local (hôtels, restaurants…), Tatiana Bouzdine-Chameeva recommande de bien connaître les profils variés de ses clients pour les mettre au cœur du business model. Ce qui est particulièrement complexe actuellement prévient le professeur d’économie Jean-Marie Cardebat (Université de Bordeaux). Pour l’enseignant-chercheur : « les comportements [de consommation] deviennent beaucoup plus difficiles à lire, parce qu’ils sont disparates, polarisés et parce que le marché devient difficile à segmenter. La lecture du marché est complexe aujourd’hui. Or, si l’on n’est pas capable de bien segmenter un marché, c’est très difficile d’avoir le vin adapté à la cible. »

Très étudié dans les dynamiques de diversification, « l’œnotourisme doit être un rajout valorisant aux vins de Bordeaux, mais ça ne sera jamais un mode d’écoulement significatif par rapport aux volumes produits » conclut Allan Sichel, le PDG du négoce éponyme, qui préconise « des stratégies commerciales cohérentes et comprises par toute la chaîne d’aval de distribution ».