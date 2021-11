C

e 6 décembre, le comité spécial du Parlement européen sur la lutte contre le cancer (Comité Beca) doit voter son rapport qui ne manque pas d’inquiéter la filière vin. Notamment une phrase de son onzième article qui indique, dans sa dernière version consultée par Vitisphere, qu’« en matière de prévention du cancer, il n'existe pas de niveau sans risque de consommation d'alcool, et souligne la nécessité d'en tenir compte lors de l'élaboration et de la mise en œuvre d'une politique de prévention du cancer ».

Cette approche d’une consommation à risque sanitaire dès le premier verre excède dans le vignoble, avec une véritable gueulante poussée par la Confédération Nationale des producteurs de vins d’appellation (CNAOC). « On a l’impression que l’on n’arrête pas la surenchère. Je le prends comme une agression à l’encontre de la filière vin. On a toujours promu la consommation modérée et on continuera à le faire » tacle Jérôme Bauer, le président de la CNAOC. Devant l’affirmation que toute consommation d’alcool est mauvaise qu’importe la dose, le vigneron alsacien demande aux autorités et parlementaire europées de prendre leurs responsabilités, « d’autant plus que la filière a un genou à terre après crise covid (où Europe a peu aidé) et petite récolte 2021 »

Loi Évin version 1990

Étudier un telle texte « est un paradoxe, après l’adoption de la Politique Agricole Commune (PAC) et spn soutien à la filière*, le Parlement européen n’en est pas moins mûr pour voter une loi Évin version 1990 » analyse Éric Tesson, le directeur de la CNAOC, pointant dans le rapport BECA le lien systématique entre les termes nocif/abusif à la consommation d'alcool, la remise en cause de l’étiquetage numérique des ingrédients et calories, la volonté d’augmenter la fiscalité des boissons alcoolisées… Sans oublier les risques d’avenir que poserait ce texte sur la politique européenne vis-à-vis de la filière vin. Si le texte étudié n’a pas de vocation législative, il doit positionner politquement le Parlement face au plan anticancer de la Commission européenne. Ce qui pourrait pour la CNAOC remettre en cause de futures subventions européennes au vignoble.

Une crainte partagée en Espagne et en Italie. Regrettant des « propositions dogmatiques de zéro consommation sous toute forme de tous les alcools incluant le vin », l’Assemblée des Régions Européennes Viticoles (AREV) conforme à Vitisphere que « cette analyse simplificatrice, qui assimile le vin à un poison, aurait pour dégâts collatéraux de faire interdire aux autres commissions de subventionner d’une façon ou d’une autre la viticulture ».

Feuille de route

« On n’en est pas encore là » rassure l’eurodéputée Anne Sander (Les Républicains), soulignant que le financement de la PAC vient d’être votée (voir encadré). Mais l’élue appelle bien à la prudence et à la vigilance : « il est clair que si on laisse passer certaines choses, cela donnera le ton. Le terme de "nocif" pose problème. Dire que l’alcool de manière générale, et le vin en particulier, est nocif c’est remettre en cause l’art de vivre à l’européenne et mettre en difficulté un secteur qui a déjà beaucoup souffert. On n’oppose pas la santé et l’économie, mais on sait très bien que la consommation modérée d’alcool est un art de vivre et pas une source de cancer généralisé. » Si texte va être voté en commission ce 6 décembre, Anne Sander rappelle qu’il doit encore être adopté en séance plénière ce début 2022 afin de donner une feuille de route politique à la Commission européenne, qui aura l’initiative législative (avec des propositions ensuite étudiées par le Parlement et le Conseil, débouchant sur un trilogue).

« Concernant l'usage nocif d'alcool, l'Europe a les niveaux de consommation d'alcool les plus élevés au monde et le cancer attribuable à l'alcool est un problème de santé majeur » précise à Vitisphere une source européenne à Bruxelles, notant que 40 % des cancers peuvent être attribuées à des causes évitables et que « nous pouvons encourager les citoyens à modifier leur comportement par des mesures telles que la fiscalité et l'incitation à promouvoir des choix plus sains ».

Liste des ingrédients et déclaration nutritionnelle

« Dans le cadre de ce travail dans le cadre du plan cancer, la Commission s'attachera à fournir des informations claires permettant aux consommateurs de choisir plus facilement une alimentation saine et durable et nous pensons que l'étiquetage des boissons alcoolisées devrait être plus clair, comme c'est le cas pour tout autre nourriture » ajoute cette source, précisant que « la Commission proposera fin 2022 l'introduction d'indications obligatoires de la liste des ingrédients et de la déclaration nutritionnelle sur toutes les boissons alcoolisées, comme c'est déjà le cas pour d'autres denrées alimentaires préemballées ».

* : La PAC 2023-2027 a été votée ce 23 novembre par le Parlement Européen, validant le maintien des autorisations de nouvelles plantations jusqu’en 2045, permettant la désalcoolisation des vins AOP et IGP, créant un droit à l’erreur administrative, ouvrant les AOP aux cépages non-Vitis vinifera, imposant un étiquetage nutritionnel et un QR Code pour les ingrédients sur les bouteilles de vin…