Une station Météus avec capteur gel à gagner au Sitevi

V

itisphere fête sa nouvelle expérience et La Vigne sa nouvelle formule en organisant un jeu concours. Pour y participer, rien de plus simple : rendez-vous sur le stand du Sitevi situé dans le hall A2 (stand numéro 044). Le premier lot à remporter par tirage au sort : un station météo connectée Météus disposant de 7 capteurs dont un gel. De haute précision et fiable, garantie 3 ans, cette station est offerte avec un an d’abonnement offert à l’application Météus, l’installation et la formation sur site.

D’autres cadeaux sont aussi à gagner et notamment une tireuse à bière Téfal et un Google home mini.

Ce jeu est réservé aux personnes souscrivant à un abonnement payant en formule Intégrale premium ou 100% web Premium, deux packs abonnement conçus spécialement pour les pro de la filière.