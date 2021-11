l

« Il n’y a pas de pénurie de champagne ! précise Jean-Marie Barillère, le président de l’UMC (Union des Maisons de Champagne), en réponse aux rumeurs de rupture de stocks de champagne pour cette fin d’année. La filière a plus d’un milliard de bouteilles en stock ! ». Après la baisse des ventes de -18 % en 2020 liée aux confinements, les ventes de champagne sont particulièrement dynamiques en 2021.

« Nous sommes partis pour faire une année record en 2021, alors que nous avions prévu un retour à la normale en 2024, souligne Jean-Marie Barillère. C’est inespéré. L’export repart fort. Et même en France, on observe un retour à la croissance après des années de baisse. Avec le Covid, on est revenu à des besoins fondamentaux de partage et de convivialité, incarnés, entre autres, par le champagne ». La forte demande a créé ici et là des tensions dans les stocks et certaines marques, de négociants comme de vignerons, ne livrent plus ou contingentent depuis quelques semaines, voire depuis quelques mois.

Anticiper ce rebond

« La "mécanique champenoise" (NDLA : avec le dégorgement ) nécessite du temps et de l’anticipation, poursuit Jean-Marie Barillère. Le rebond des ventes était difficile à prévoir et certains opérateurs n’ont pas été en mesure d’anticiper ce rebond. Il n’y a pas de pénurie, mais juste des problèmes de containers, d’approvisionnement en étiquettes, en coiffes, etc ». La filière saura début janvier si le chiffre record de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires réalisé en 2019 sera atteint ou dépassé en 2021.