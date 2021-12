Partager, Faciliter, Inspirer : la nouvelle expérience Vitisphere

L

e Vitisphere Nouveau est arrivé ! En ces temps de Beaujolais Nouveau, la formule est facile mais elle donne le sourire tant cette fête est toujours un moment de convivialité heureux qui remplit d’un rayon de soleil les jours raccourcis de Novembre.

La convivialité, justement c’est l’objectif numéro 1 du nouveau site Vitisphere : permettre une navigation plus aisée et intuitive pour que vous trouviez rapidement les informations recherchées. Cette convivialité s'exprime autour de trois mots : partager, faciliter et inspirer qui résument notre mission. Partager l'actualité de la filière, faciliter les échanges et inspirer les débats, les transformations à venir.

Ce nouveau site, c’est aussi une proposition de contenus largement densifiée avec l’arrivée des articles La Vigne. De quoi permettre aux abonnés de lire en primeur une sélection d’articles parus dans le numéro qui n’est pas encore mis sous presse. Nos abonnés auront aussi le plaisir de recevoir, chaque jour, dans leur boite mail, La Lettre L’indispensable avec les informations du jour à ne pas manquer. De quoi être au top de l’information. Ce service débutera la semaine prochaine.

La nouvelle expérience Vitisphere veut aussi être votre outil du quotidien. En tant que média professionnel, Vitisphere abrite aussi des services spécialisés sur vos problématiques de métier. Avec l’incontournable Vitijob, le site des talents du vin, avec Viniconnect, le site des fournisseurs et des conseillers de la filière, avec la base levure, outil indispensable aux vinifications, avec Wine4Trade pour vous aider à donner un coup de boost à vos performances export. Pour tous ces services, nous avons pensé à nos abonnés en leur préparant une offre privilégiée à découvrir ici.

Nous avons hâte d’avoir vos réactions que vous pouvez nous faire parvenir ici et surtout d’échanger avec vous à Montpellier lors du Sitevi.