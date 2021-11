Hectar forme aux métiers de la vigne, avec emploi à la clé

C

e lundi 10 janvier 2022 s’ouvre à Sauternes la première formation de salarié agricole en viticulture de l’école agricole Hectar (fondée cette année par l’entrepreneur Xavier Niel, à la tête du groupe de télécoms Free). Intégralement financée par Pôle Emploi, ce cursus de 16 semaines promet aux futurs ouvriers viticoles polyvalents « une embauche de CDD 12 mois ou CDI à l’issue de la formation ». Un engagement aussi fort que la demande en bras est soutenue dans le Sauternais, ce projet de formation étant coconstruit avec des propriétés cherchant à embaucher. « Nous avons besoin d'une main d'œuvre formée et de réattirer vers les métiers de la vigne dans notre bassin d'emploi du Langonnais » indique Denys Guillot, le directeur du groupement d’employeurs agricoles Gironde Emploi Agricole de Sauternes (GEA de Sauternes, regroupant 13 châteaux), qui est partenaire du projet (et souhaite former/embacher un à deux participants de la formation).

Enseignant par la pratique les gestes techniques du vigneron (conduite de tracteur, taille, secaillage…), ce projet est né d’« une volonté commune de coconstruire un programme au plus près des besoins des territoires » explique Delphine Lacaille, la cheffe de projet Hectar en Nouvelle-Aquitaine. Ayant l’objectif de renouveler et rajeunir les salariés du vignoble, cette formation « s’adresse à tous les publics qui rêvent de travailler dehors et de découvrir les métiers de la vigne et du vin » indique Delphine Lacaille, qui rapporte des candidatures n’arrivant pas que de Gironde (ce qui implique des aides à la mobilité).

Ateliers pratiques

Les 10 à 12 participants de cette formation suivront des cours au lycée de la Tour Blanche, des ateliers avec des tuteurs, des moments d’immersion en propriétés… Le tout avec les méthodes pédagogiques déployées en région parisienne* par Hectar. Soit « la pédagogie réflexive », avec « l’approche décloisonnée des savoirs pour former à la polyvalence et la résilience » reposant sur une « pédagogie immersive et de pair à pair » pour « faciliter les transferts de connaissance. Toute notion théorique est directement appliquée dans des ateliers pratiques. »

Les candidats n’ont pas besoin de diplômes spécifiques, les seuls prérequis sont d’être majeur, être inscrit à Pôle Emploi, d’avoir le permis B et d’être motivé. Si la formation commence le lundi 10 janvier, elle s’achève le vendredi 6 mai avec début emploi le lundi 9 mai. « C’est du sérieux » souligne Delphine Lacaille, qui attend 10 à 12 « apprenants » pour cette expérimentation, qui évoluera en fonction des résultats de cette première promotion.

* : Basé dans les Yvelines, le centre de formation Hectar propose une formation « de pair à pair » pour aider à la reconversion de jeunes en entrepreneurs agricoles (la structure ne parle pas d’exploitants, pour souligner l’enjeu de l’installation et de la transition agroécologique).