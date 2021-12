La Société des alcools du Québec fête ses cent ans

L

a société des alcools du Québec (SAQ), l’un des premiers acheteurs de vins français au monde fête ses 100 ans cette année. C’est en pleine prohibition, en 1921, que son ancêtre, la Commission des liqueurs de Québec, voit le jour à Montréal. L’année précédente, la prohibition est entrée en vigueur aux Etats-Unis, interdisant la production, la distribution et la vente d’alcool. Au début de 1920, elle s’applique aussi dans une majorité de municipalités québécoises mais le gouvernement de la Belle Province ne leur emboîte pas le pas.

Contrôler efficacement la consommation d'alcool

« En 1921, plutôt que d’interdire, il décide de contrôler et d’assurer l’approvisionnement et la vente d’alcool », raconte l’historien Laurent Turcot dans une rétrospective sur l’histoire de la SAQ. Et de citer le premier rapport annuel de la Commission : « le moyen le plus sûr de contrôler efficacement la consommation des liqueurs alcooliques n’est pas d’en priver complètement les citoyens, mais par des mesures de discipline raisonnablement exercées, de les amener progressivement à l’usage d’un substitut moins nocif et de coût moins élevé »

Détentrice du monopole de l’importation et de la vente d’alcool, la Commission des liqueurs est chargée d’appliquer cette discipline. Le 1er mai 1921, elle ouvre 53 magasins, tous aussi austères les uns que les autres. Rien n’y est fait pour inciter à la consommation. Les clients ne peuvent ni voir, ni toucher les bouteilles. « Ils se présentent devant un comptoir grillagé, qui rappellent les confessionnaux, et commandent ce qu’ils désirent après avoir consulté une liste de produits. Un employé leur remet leurs bouteilles, enveloppées dans un papier opaque », poursuit Laurent Turcot. Malgré cela, les acheteurs affluent pour s’approvisionner en vins et surtout en rhums, whiskys, gins ou autres alcools forts, bien plus consommés à l’époque

A partir de 1961, les clients peuvent voir les vins

En 1961, les succursales grillagées disparaissent. Les clients peuvent choisir et voir le vin derrière un comptoir mais c’est toujours un employé qui les sert. En 1971, la Société des alcools du Québec proprement dite voit le jour. Elle a « pour mandat d’assurer le commerce des produits alcooliques sur tout le territoire du Québec ». Elle n’a toujours qu’un actionnaire, le ministère des finances québécois qui récolte ses bénéfices. Mais elle SAQ tourne le dos au puritanisme de ses débuts. Elle ouvre les premières succursales en libre-service où les amateurs peuvent toucher les flacons.

Parallèlement, le vin gagne les Québécois. A partir des années 80-85, il représente la moitié des ventes de la SAQ. Les magazines et guides qui conseillent les consommateurs se multiplient. La SAQ organise des dégustations avec des conseillers compétents ou avec des vignerons dans ses magasins. Elle autorise des commerces alimentaires situés dans des localités où elle n’a pas de succursale à vendre ses produits si bien que les lieux de vente d’alcool se multiplient.

Des cours pour les connaisseurs

En 1988, elle met sur pied des formations d’œnologie, « les connaisseurs » qui rencontrent un vif succès. Le vin entre dans le quotidien des Québécois. En 1999-2000 sa part grimpe à 81% de ses ventes. En 1998 elle créé son premier site internet. En 2009 elle lance les pastilles du goût pour qualifier les vins par deux adjectifs comme « aromatique et souple », « fruité et généreux », « délicat et léger » qui simplifient l’approche du vin.

Aujourd’hui, tous les grands noms du vignoble français sont en vente à la SAQ. « Sur nos 15 000 références, la moitié sont françaises et représentent un tiers des ventes » relève Gilles Goulet, directeur des produits français à la SAQ. Un héritage de l’histoire. « Dès ses débuts, la commission des liqueurs disposait d’un bureau d’affaires en France, afin de tisser des liens directs avec les vignerons », ajoute Gilles Goulet. Dès 1921, elle commande 10 000 caisses de vins de Bourgogne maison Collin-Bourisset à Crèches sur Saône. Louis Bourisset, le dirigeant de l’époque, embarque pour le Canada pour accompagner la livraison devenant le premier exportateur de vins français au Québec. Les 100 ans de la SAQ sont aussi 100 ans de liens forts avec les vignerons français.