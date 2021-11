Les broyeurs de pierres cassent la baraque dans les vignes

P

ierre qui roule, agace la cambrousse. Car c’est un fait de plus en plus observé : le travail du sol remonte les pierres en surface et les ramène vers les rangs de vigne. Pour s’en débarrasser, des viticulteurs s’équipent de broyeurs. Comme en témoigne Yannick Volle, distributeur des broyeurs FAE dans le Var : « Je vends vends cinq à six modèles pour vigne par an. Avec le travail du sol, il y a de plus en plus de pierres sur les rangs ».

Henri Breton, vigneron au domaine Desvabre, à Montferrier-sur-Lez, en Pic-Saint-Loup (34), fait face à ce problème depuis des années. « Nous ramenons les pierres à la main vers le centre de l’interrang pour les broyer avec notre Kirpy BP135 à marteaux mobiles. Nous faisons cela chaque année depuis 15 ans dans quelques parcelles et sur une rangée sur quatre ou trois. Le broyeur travaille sur 1,35 m de large. C’est parfait pour mes vignes plantées à 2,25 m. C’est un modèle inspiré de ceux pour les grandes cultures. J’en suis très content. ».

Souvent la largeur de travail conditionne le choix de l'outil

Souvent, la largeur de travail conditionne le choix de l’outil. Car malgré une offre qui s’est un peu étoffée, il existe peu de modèles. « C’est compliqué de choisir un broyeur, décrit Florian Brusseau, viticulteur et prestataire de travaux à Jarnac, en Charente. Chez Kirpy, les modèles viticoles sont trop étroits pour Cognac. Ils nous demanderaient d’andainer les pierres avant de le broyer. Et ceux de la gamme agricole sont trop larges. Il y a trois ans, on a trouvé un modèle porté TXK de la marque espagnole TMC Cancela d’1,80 m de large. C’est parfait pour le broyage dans nos interlignes, chemins et cours. »

Un "gros" tracteur spécialisé est nécessaire

Pierre Jolly n’a pas non plus trouvé chaussure à son pied chez Kirpy. « Leurs modèles sont soit trop larges, soit trop étroits. J’ai trouvé la bonne taille chez Bugnot avec un broyeur interligne BP d’1,2 m de largeur hors tout », rapporte ce prestataire à la tête de la société Prest’arrache basée à Scherwiller (67), qui travaille depuis l’Alsace jusqu’au Sud de la France.

Autre contrainte, la puissance de traction. Pour utiliser un broyeur de pierres, il faut un « gros » tracteur spécialisé. « J’attèle mon Bugnot à un Fendt Vario 209, décrit Pierre Jolly. Il fait 90 ch. Mais je sens que c’est un peu limite. Ce serait mieux un 210 ou un 211 pour avoir 10 ou 20 ch de plus. En outre, cela permettrait de consommer moins de GNR. ». « J’attèle le Kirpy BP135 à mon John Deere 5100 GN de 100 ch, décrit Henri Breton. L’ensemble fonctionne bien, il y a assez de puissance. »

Encore plus de puissance nécessaire à Cognac

À Cognac où les vignes sont plus larges, et donc les broyeurs également, il faut encore plus de puissance. « Il m’arrive d’atteler mon broyeur à mon Fendt 211 P. Mais, avec ses 110 ch, il est limite en puissance et en autonomie. Le réservoir n’assure que 10 h de temps de broyage cumulé. Et il faut au moins 130 ch. Je suis donc plus en phase quand je l’attèle au Fendt 313. »

Même avec de la puissance, tous les chantiers ne roulent pas tous seuls. « Dans les pentes, je broie uniquement en descente, raconte Pierre Jolly. En montée, le matériel est très dur à tirer. C’est comme si on circulait avec une remorque sans roues ! »

Des réglages simples

Heureusement, les réglages sont simples. Il n’y a pas plus de deux ou trois paramètres à gérer. La profondeur de travail se règle au contrôle de profondeur de l’attelage arrière du tracteur. Pour décider de la finesse de broyage, il faut jouer sur la vitesse d’avancement, généralement comprise entre 0,5 et 1,5 km/h. « En principe, j’avance à 1,5 km/h, décrit Henri Breton. Ce n’est pas trop lent car je veux casser grossièrement les pierres. Je ne veux pas faire de poussière ! » Mais il existe deux autres possibilités : le réglage de l’ouverture du volet arrière des machines et le réglage de la position de l’enclume. La plupart des modèles possèdent une commande hydraulique pour jouer sur le premier de ces paramètres. En revanche, on ne peut modifier le second que sur certains des modèles vignerons.

Mais des améliorations qui seraient bienvenues selon les utilisateurs

Des améliorations seraient bienvenues pour les utilisateurs. Florian Brusseau aimerait que les marteaux de son TMC Cancela soient plus solidement fixés. « Je dois souvent contrôler leur serrage », confie-t-il. Pierre Jolly voudrait pouvoir broyer au-delà de 10 cm de profondeur avec son Bugnot. « Certains clients me le demandent, pointe-t-il. Et l’usure des masses est aussi plus rapide qu’annoncé. Il y en a trois de 2 kg chacune. Le constructeur préconise de les changer toutes les 400 à 500 heures. Mais pour nous, c’est plutôt toutes les 300 heures car les sols sont variés. Et les galets usent beaucoup ! » Enfin, attention les oreilles ! Le broyage est extrêmement bruyant.

Quant aux conséquences agronomiques du broyage de pierres interlignes dans les vignes en production, personne ne les connaît vraiment. S’il est courant de ramasser et/ou de broyer les pierres sur un chantier de plantation, ça l’est moins dans les vignes en production. Il n’existe presqu’aucune étude sur le sujet. Si les viticulteurs interrogés ne semblent pas soupçonner de conséquences malheureuses, d’autres, sur des forums de discussion, avertissent de risques de chlorose provoqués par un changement de pH dans les sols calcaires. « J’ai déjà eu des remontées de terrain de viticulteurs soupçonnant un lien entre broyage de pierres et changement de pH, partage Christophe Auvergne, conseiller agroéquipements à la chambre d’agriculture de l’Hérault. Il faut être prudent. »

Quant au coût, il faut investir dans les 20 000 à 25 000 € pour un broyeur de pierres interligne ou dépenser entre 100 et 200 € par heure en prestation ; le prix à payer pour s’enlever les cailloux dans la chaussure !