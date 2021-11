Ces vignerons s'organisent pour tailler leurs vignes gélives plus tard

l

« Afin de réduire les risques dans les parcelles les plus gélives, nous taillons chaque année 20 à 25 ha fin mars et début avril. Pour réussir à tout faire avant le débourrement, nous nous organisons pour disposer de plus de personnel durant cette période », explique Anthony Bonneau, du domaine La Bonnelière à Varrains, en Maine-et-Loire.

Avec son frère Cédric, ils cultivent 39 ha de vignes en taille Guyot. « En novembre et décembre, nos salariés récupèrent des heures dans le cadre de l’annualisation et ne travaillent que trois jours par semaine. À Noël, ils prennent deux semaines de vacances. En mars, par contre, ils reviennent à 40 h/semaine lorsqu’il faut intensifier le rythme », précise-t-il.

"Nous prenons de l'avance dans les chais"

Dans les parcelles moins exposées au gel, la taille démarre en janvier et février. Les trois permanents alternent alors taille et tirage des bois. « En même temps, nous prenons de l’avance au chai sur les préparations de vins et les mises en bouteilles », note Anthony Bonneau.

En mars, trois à quatre saisonniers d’un groupement d’employeurs, bien formés, viennent épauler les trois permanents à la taille. « À ce moment-là, nous embauchons aussi deux ou trois tâcherons qui ne font que tirer les bois, plier et attacher. Nos salariés et les saisonniers se concentrent ainsi uniquement sur la taille. » Fin mars, il y a jusqu’à dix personnes dans les vignes de La Bonnelière. « C’est parfois un peu juste, mais nous arrivons à tout finir à temps ! »

Le travail du sol, lui, attend avril. « Pour l’instant, nous ne passons que dans un interrang sur deux, l’autre étant enherbé et le cavaillon désherbé chimiquement. C’est rapide. Mais quand nous désherberons aussi le cavaillon mécaniquement, il faudra prévoir deux personnes de plus, qui commenceront dès janvier ou février, avant que l’enherbement ne soit trop développé. »

"Objectif : tout finir avant le premier avril"

Au Clos Canarelli, à Figari en Corse, Yves Canarelli cultive 38 ha en cordon de Royat. En 2017, il a perdu 100 % de sa récolte sur 7 ha. Depuis, il cherche à limiter les risques dans cette zone gélive en taillant au dernier moment, entre le 1er et le 15 avril. « Mes cinq permanents commencent à tailler les autres parcelles mi-janvier. Ils avancent en même temps l’entretien du palissage, le décavaillonnage et la descente des fils. L’objectif est d’avoir tout fini dans ces vignes avant le 1er avril. À cette date, sept saisonniers viennent renforcer l’équipe afin de réaliser ces mêmes tâches sur les 7 ha gélifs. Ils restent ensuite pour les travaux en vert », indique-t-il.

Début avril, certains cépages comme le nielluciu ont déjà mis des feuilles. « En 2021, j’ai remplacé le prétaillage mécanique par une première taille manuelle, réalisée en février. Sur chaque courson j’ai alors laissé une baguette longue afin de retarder le débourrement des bourgeons du bas, et rabattu l’autre à deux yeux. C’est très chronophage ! », déplore-t-il. Le gel du 8 avril est arrivé au milieu de la taille, et le vigneron a quand même perdu 25 % de la récolte sur ces 7 ha.

Plusieurs stratégies

« En 2022, je vais revenir au prétaillage mécanique en le réalisant en mars au lieu de décembre et janvier comme auparavant. J’espère que cela retardera plus le débourrement, relève-t-il. Et s’il pleut en avril au point de ne pas pouvoir passer la prétailleuse, je reviendrai à la taille manuelle en une fois, même si c’est plus long. » En zone gélive, il prévoit également de surgreffer progressivement le nielluciu avec des cépages plus tardifs comme le vermentinu. « Depuis 2017, il gèle tous les ans ! Je dois associer plusieurs stratégies pour arriver à sauver plus de raisins », affirme-t-il.

À Gyé-sur-Seine, dans l’Aube, Maxime Barbichon pratique lui aussi la taille tardive depuis 2017. Avec son frère Thomas, ils cultivent 9 ha en bio, conduits en Guyot et en cordon de Royat. La taille démarre en décembre dans les hauts de coteau, où le risque de gel est plus faible. En bas de coteau, ils taillent 2 ha en deux fois, avec un émondage manuel suivi d’une taille de finition début avril. Et sur 4,5 ha en Guyot, ils attendent avril pour réaliser l’attachage, en commençant par les parcelles où le débourrement est le plus avancé. « Souvent deux ou trois feuilles sont sorties en bout de baguette. Mais cela ne pose pas de problème. En cordon de Royat, par contre, il nous est arrivé de tailler avec des pleurs qui coulaient sur les bourgeons, ce qui les rend plus sensibles au gel », observe le vigneron.

Une personne en plus pour l'attachage

Pour ne pas se laisser déborder par les travaux, les deux frères prennent de l’avance dans l’hiver et désherbent le rang mécaniquement à partir de février. Une fois les vignes prétaillées, ils broient les bois et travaillent l’interrang. Malgré cela, tout se bouscule en sortie d’hiver ! « Heureusement, avec mon frère et deux tâcherons, nous sommes quatre à tailler. Nous prenons juste une personne de plus pour l’attachage en avril. Cela suffit, car avec la pince à lier, le travail avance vite ».

Cette année, Maxime et Thomas Barbichon ont perdu 60 % de leur récolte à cause du gel. « Mais nous avons bien vu l’intérêt de la taille tardive. Sur une parcelle de pinot taillée et attachée en décembre, nous n’avons récolté que 500 kg/ha, alors que la parcelle de chardonnay juste à côté, taillée fin avril, a donné 10 000 kg/ha », souligne Maxime.

Report des griffages en mai

Il a également observé plus de dégâts de gel dans les parcelles où le sol, déjà travaillé, avait gardé de l’humidité. « En 2022, nous prévoyons de tondre l’interrang avant la taille et de reporter le griffage en mai. C’est ce que faisait notre père, qui attendait le passage des saints de glace pour toucher au sol ! Nous allons aussi augmenter la surface en taille tardive et développer les tailles Guyot et Chablis, qui s’y adaptent mieux que celle en cordon de Royat. Pour parvenir à tout faire, il nous faudra embaucher. Nous recherchons déjà un permanent afin de renforcer notre équipe », conclut-il.

Un groupement d'employeur pour gonfler les équipes

Au Château Carpe Diem, à Cotignac dans le Var, Albéric et Marie-Caroline Philipon s’appuient sur un groupement d’employeurs pour gonfler leur équipe au moment de la taille tardive. « Depuis plusieurs années, les sorties d’hiver sont déréglées. Pour retarder le débourrement, nous taillons les deux-tiers de nos 30 ha fin mars et début avril », explique Albéric Philipon.

Ces vignerons commencent à tailler leurs vignes les moins exposées au gel avant Noël. En janvier et février, ils prennent de l’avance sur la préparation des vins et les mises en bouteille. En mars, avril et mai, leurs trois permanents peuvent ainsi se consacrer uniquement au vignoble « En fonction de la précocité de l’année et de la vitesse de croissance de la végétation, nous embauchons également deux à huit salariés du groupement. Celui-ci nous permet de nous adapter au dernier moment, en nous fournissant le nombre de personnes dont nous avons besoin », souligne-t-il.

Le prétaillage retardé

Début avril, les parcelles les plus précoces commencent parfois à débourrer. « Mais depuis que nous avons retardé le prétaillage mécanique à début mars, il me semble qu’elles débourrent un peu moins vite », relève le vigneron. Il évite de démarrer le travail du sol avant la taille : « Le sol nu se réchauffe plus vite, ce qui accélèrerait le débourrement ». Pour maîtriser l’enherbement dans l’hiver, il compte sur le pâturage d’un troupeau de brebis. « Elles tondent à ras, c’est efficace ! Je peux ensuite attendre mai pour travailler le sol ou enfouir les couverts ». Pour renforcer sa protection contre le gel, qui peut être très intense, il cherche à associer d’autres méthodes à la taille tardive. « En 2022, je vais tester un nouveau type d’éolienne, lance-t-il. Elle produira de l’électricité tout en ayant une fonction de tour anti-gel. »