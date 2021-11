Et la plus grande province chinoise consommatrice de vin est...

L

e festival des achats Double 11, ou Journée des célibataires, a lieu le 11 novembre de chaque année sur les sites des principaux détaillants chinois. Des bons d’achat et des aides à la consommation sont habituellement proposés sur les plateformes pour inciter les utilisateurs à consommer lors de cette « virée shopping » la plus importante au monde. Cette fête est considérée comme un baromètre du moral des consommateurs et de la croissance économique en Chine. Pendant ce festival Double 11, de nombreux acheteurs chinois de boissons alcoolisées en ligne profitent de l'occasion pour faire le plein de leurs cuvées préférées grâce aux bonnes affaires proposées. Cette année, le baijiu, la bière et le vin ont été plébiscités par les clients du site JD.com. Contrairement aux idées reçues, les acheteurs les plus attirés par le vin sont originaires de la province du Sichuan, au sud-ouest de la Chine.

D'après ces données, les 10 régions comptant le plus grand nombre d’acheteurs de boissons alcoolisées en ligne sont le Guangdong, Pékin, le Jiangsu, le Shandong, Shanghai, le Hebei, le Henan, le Zhejiang, le Sichuan et le Liaoning. Le Shaanxi, le Jiangxi, le Zhejiang, l’Anhui, Chongqing, le Yunnan et Tianjin représentent les régions où l’augmentation du nombre d’acheteurs de boissons alcoolisées s’avère être la plus rapide. Chaque région a enregistré une augmentation de plus de 30 % du nombre d’acheteurs d’une année sur l’autre.

Le Sichuan aime le vin

Pour le vin, le Sichuan, le Fujian, le Guangxi, le Zhejiang et le Tibet représentent les cinq plus grandes régions acheteuses. Même si le Sichuan se classe neuvième plus gros acheteur de boissons alcoolisées en ligne au niveau national, il s'avère que c’est la province la plus férue de vin. Celui-ci fait figure de boisson de choix au sein de la population du Sichuan, au sud-ouest de la Chine, puisque 20 % de ses habitants préfèrent le vin pour leur consommation d'alcool.

Non seulement préfèrent-ils le vin, mais leurs dépenses en boissons alcoolisées par habitant sont également élevées. Les acheteurs localisés dans le Sichuan, avec en fer de lance la tranche d'âge des 46 ans et plus, dépensent en moyenne plus de 1 000 RMB (137 €) en boissons alcoolisées. Les acheteurs situés dans la province voisine de Chongqing sont pour la plupart nés après 1995 ou 1985 et dépenseraient en moyenne plus de 500 RMB (69 €) en boissons alcoolisées, toujours selon JD.com. À l'inverse, la province du Hebei, dans le nord de la Chine, est la moins friande de vin. Les acheteurs y ont montré le moins d’intérêt pour le vin, puisque seuls 10 % ont choisi cette catégorie.

Pour le baijiu, le Henan, le Shandong, le Hebei, l'Anhui et le Jiangxi se classent en tête des régions acheteuses. Le Henan a détrôné le Shandong pour devenir la plus grande province acheteuse de baijiu avec plus de 60 % d’acheteurs plébiscitant l’alcool chinois. A contrario, les consommateurs à Shanghai se montrent les moins enclins à consommer du baijiu. Seuls 30 % d'entre eux choisissent d’en boire, ce qui représente la part la plus faible en Chine. Pour ce qui est de la bière, la consommation se concentre notamment dans les régions de Liaoning, du Heilongjiang, du Jilin, de Pékin et de Ningxia ; pour le « vin de fruit », les 5 premières régions consommatrices sont celles du Sichuan, de Pékin, du Shanxi, de Chongqing et du Jilin.