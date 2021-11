Inégalités de traitement entre études industrielles et scientifiques pour renouveler le glyphosate ?

Benji

Le 18 novembre 2021 à 18:34:17

Génération future et ses pseudos scientifiques sont très fort pour contribuer à détruire notre agriculture ! Jamais leurs études personnelles ne seront positives pour les producteurs français et bizarrement aucune analyses ne les intéresses sur les produits d’importations,ni les sodas,ni les cosmétiques!! Personnellement j’aimerais connaître les financements,les soutiens politiques et les adhérents de cette pseudo association !!! Mais là aucun journaliste ne s’y intéresse,on peut donc s’interroger sur le monde médiatique lobotomiser par ces associations et leurs attaque permanente envers les vrais scientifiques!!!