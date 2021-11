La percée du vin jaune revisitée sur 3 jours pour 3 publics

C

hangement de programme pour la percée du vin jaune qui se tiendra les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 février 2022 à Cramans (Jura). S’ouvrant désormais le vendredi pour s’étaler sur trois jours, la fête jurassienne vise trois publics différents en réorganisant son déroulé. Le rendez-vous œnotouristique débutera par une « soirée prestige » le vendredi soir indique Olivier Badoureaux, le directeur du Comité Interprofessionnel du Vin du Jura (CIVJ), qui explique cette proposition « de nouvelle expérience [visant les visiteurs] intéressés par des rencontres et des échanges avec les vignerons ». Un contact qualitatif difficile à établir dans une fête réunissant des milliers de visiteurs.

Cette soirée VIP propose aux visiteurs trois créneaux horaires (18h30, 19h50 et 21h10) pour rencontrer pendant une heure un vigneron/négociant différent par petits groupes (15 maximum) pour déguster 3 cuvées avec des accords mets et vins (d’abord charcuteries/gougères, puis fromages et enfin desserts). Cette soirée prestige coûte 45 euros par personne, quand les journées sont mises en vente à 22 € le samedi, 20 € le dimanche et 35 € les deux jours (avec un verre et 10 tickets de dégustation). 37 vignerons et négociants participeront à cette première soirée, ils seront 50 à accueillir les visiteurs le reste du week-end.

Programme revisité

Revisitant son programme habituel, la percée va s’ouvrir le samedi par les évènements précédemment organisés le dimanche : le défilé des sociétés vigneronnes, la messe, la mise en perce du millésime 2014 et les intronisations lanceront la journée festive de dégustation dans les caveaux du 5 février (de midi à 18 heures). Le dimanche modifie ses horaires, élargis de 10 à 17 h pour accueillir un public plus familial que la veille. La vente aux enchères change également de moment, basculant du samedi au dimanche matin (avec 200 lots proposés cette année, le plus ancien datant de 1929).

Covid oblige, la dernière percée date de 2020. Organisée en lien avec la préfecture du Jura, la fête 2022 sera soumise à une jauge de 12 000 participants, avec l’obligation de présenter un pass sanitaire valide pour accéder à l’évènement.