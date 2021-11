Saskia de Rothschild remplace Jean-Guillaume Prats à la direction de Lafite

A

nnoncé ce 9 novembre, le départ de Jean-Guillaume Prats de la direction générale des Domaines Barons de Rothschild (Lafite) sera effective d’ici la fin de l’année. Prenant sa suite dès le premier décembre, Saskia de Rothschild cumulera la présidence et la gestion exécutive du groupe DBR Lafite et de ses 1 200 hectares de vignes dans le monde, de ses grands crus classés en 1855 (châteaux Lafite Rothschild, Duhart-Milon et Rieussec) au Languedoc (domaine d’Aussières), en passant par le Chili (Viña Los Vascos), l’Argentine (Bodegas Caro) et la Chine (Long Dai).

Assurant une période de transition, Jean-Guillaume Prats va se « consacrer à des affaires entrepreneuriales familiales et de conseil » indique le groupe DBR. « Depuis 4 ans, Jean Guillaume Prats a permis d’accompagner un nouveau souffle pour l’ensemble de nos Domaines et nous lui en sommes extrêmement reconnaissants » indique Saskia de Rothschild. La gérante exécutive souhaitant déployer « une gérance familiale proche de nos vignobles et des hommes et femmes qui y œuvrent chaque jour […] afin de répondre aux enjeux sociaux et environnementaux de demain et de continuer à produire des vins magiques. »

Parcours

Jean-Guillaume Prats et Saskia de Rothschild étaient en poste depuis 2017, ayant respectivement pris la suite de Christophe Salin et du baron Éric de Rothschild. Jean-Guillaume Prats a dirigé pendant 14 ans Cos d’Estournel (grand cru classé en 1855 de Saint-Estèphe) avant de présider la division Moët Hennessy de LVMH. Diplômée d’HEC et de la Columbia University, Saskia de Rothschild s’implique depuis 2008 dans le suivi technique des propriétés de DBR. Elle cogère le château Lafite Rothschild depuis 2015, aux côtés de son père le baron Éric de Rothschild.