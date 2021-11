Le vignoble des Côtes de Provence en route vers le 100 % certifié en 2030

F

orce d’entraînement. En 2021, le vignoble d’appellation Côtes de Provence recense 403 exploitations certifiées collectivement Haute Valeur Environnementale (HVE) pour 6 700 hectares de vignoble : respectivement +100 et +70 % en un an. Avec 22 % des surfaces viticoles dans la démarche HVE en deux ans, le vignoble passe les 40 % en bio et en HVE, confirmant la possibilité d’atteindre les 100 % de certification en bio et HVE en 2030. Ces croissances et objectifs témoignent de l’engouement généré par la certification collective lancée l’an dernier par le Syndicat des Vins des Côtes de Provence avec des partenaires techniques (Institut Coopératif de la Vigne, Aix œnologie, Chambre d’agriculture…).

« La démarche collective pour HVE a donné un coup de fouet » résume Éric Pastorino, le président de l’Organisme de Défense et de Gestion (ODG), qui souligne l’intérêt de cette initiative groupée : faciliter la vie des vignerons et collecter des données sur ce qui se fait, comme la baisse de l’utilisation des produits phytos Cancérigènes, Mutagènes et Reprotoxiques (CMR). Concrètement, la HVE « permet d’améliorer nos pratiques environnementales » souligne le président de l’AOC, indiquant à titre personnel être passé aux produits de biocontrôles à l’occasion de cette remise en question de ses pratiques. D’autres producteurs profitent de cette certification pour passer au bio ajoute Éric Pastorino.

Ne pas casser l’engouement

Alors que le ministère de l’Agriculture travaille pour le début 2023 à une actualisation de la certification HVE (lancée en 2012), le président des Côtes de Provence appelle à la prudence : « nous sommes d’accord, la HVE doit être évolutive, surement sur l’interdiction des CMR. Mais quand il y a un grand mouvement, il ne faut pas casser l’engouement. » Le manque de communication sur le label doit être corrigé en priorité indique le président d’ODG, qui note que la valorisation doit être au rendez-vous pour que la démarche reste incitative. Actuellement, « il y a une forte demande du marché, en vrac pour la grande distribution » note Éric Pastorino.